【紀ノ国屋の福袋】オンライン&店舗で選べる豪華ラインアップ/ドンペリ・山崎・白州などが入った豪華セットも
紀ノ国屋は、2025年12月9日(火)20時から、『お年玉袋』『ニューイヤーハッピーバッグ(ブラウン)』『ニューイヤーハッピーBOX(ピンク)』を、オンラインストアで販売する。
また、12月29日(月)〜12月31日(水)までの間、『お年玉袋』『ニューイヤーハッピーバッグ』の店舗販売を実施する。なくなり次第終了。
※記事中の価格はいずれも税込表記。〈『お年玉袋』は価格帯別の全3種をラインアップ〉
『お年玉袋』は、価格帯別に15,600円/30,600円/50,600円(オンライン価格)の3種をラインアップ。お年玉バッグの中に、EXVオリーブオイルや牛すじスープ、ドン･ペリニョン、シングルモルトウイスキー白州など、さまざまな商品を詰め合わせた。お年玉バッグのサイズは、約縦35cm×横35cm×マチ15cm。素材はポリエチレン。
お年玉バッグ サックスブルー
なお、オンラインストアのほか、店舗でも購入できる。
◆お年玉袋〈1〉
【オンラインストア価格】15,600円
【店舗価格】15,000円
【セット内容】
･お年玉バッグ ホワイト
･リンクリーランチ保冷バッグ ブラック
･スライドジッパーバッグ S
･スライドジッパーバッグ M
･濃厚コムタン
･牛すじユッケジャン
･贅沢な国産真鯛の出汁香る白だし
･EXVオリーブオイル ラウデミオ
･飲むチョコレート
･紅茶ワッフル
･きなこくるみ
･薩摩けんぴ あめんどろ芋蜜仕立て
･ASOMILK ヨーグルトキャンディ
･出汁しょうがたこせんべい
･つぶつぶおこげせん醤油味
お年玉袋〈1〉 オンラインストア価格15,600円
◆お年玉袋〈2〉
【オンラインストア価格】30,600円
【店舗価格】30,000円
【セット内容】
･お年玉バッグ サックスブルー
･リンクリーランチ保冷バッグ ブラックラメ
･スライドジッパーバッグ S
･スライドジッパーバッグ M
･ブリュット･アンペリアル
･シングルモルトウイスキー山崎
･出汁しょうがたこせんべい
･こんぶとちりめん
･九州産有機大麦若葉青汁
･大粒ナッツミックス 徳用
･宇治抹茶入り煎茶ティーバッグ
･クーベルショコラ
･米沢牛入りサラミ
･ティラミスチョコレート アソートメント
･つぶつぶおこげせん醤油味
お年玉袋〈2〉 オンラインストア価格30,600円
◆お年玉袋〈3〉
【オンラインストア価格】50,600円
【店舗価格】50,000円
【セット内容】
･お年玉バッグ ベージュ
･フラップショッピングバッグ ベージュ
･ドン･ペリニョン
･シングルモルトウイスキー 白州
･スープカレーマイルド
･スープカレー中辛
･しじみ汁･オーガニックドリップコーヒー オリジナルブレンド
･出汁しょうがたこせんべい
･ぬれやき煎 ザラメ
･燻製コンビネーションナッツ(テトラパック)
･薩摩けんぴ あめんどろ芋蜜仕立て
･茶そば
お年玉袋〈3〉 オンラインストア価格50,600円
【『お年玉袋』店舗販売 概要】
販売店舗:インターナショナル(青山店)、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店
販売開始日:12月29日(月)
※数量限定のため、なくなり次第終了。
『ニューイヤーハッピー(ブラウン)』『ニューイヤーハッピーBOX(ピンク)』は、オンラインストア限定で販売。エコバッグやトートバッグなどをセットにしている。
◆ニューイヤーハッピーバッグ(ブラウン)
【オンラインストア価格】13,800円
【セット内容】
･スライドジッパーバッグ(5個セット)
･4ポケットトートS ブラウン
･カラーエコスペシャル ブラウンXピンク
･まとまる保冷バッグ クルミ
ニューイヤーハッピーバッグ(ブラウン)13,800円
◆ニューイヤーハッピーBOX(ピンク)
【オンラインストア価格】10,600円
【セット内容】
･スペシャルエコロジーバッグ ローズピンク
･まとまる保冷バッグ マカロン
･ワイントートバッグ(ヨコ型)グリーン
･セミドライ アップルシナモン
･紅茶ワッフル
･ウエバーチョコレート
ニューイヤーハッピーBOX(ピンク)10,600円〈店舗限定の福袋は限定コーデュロイバッグ入り〉
店舗限定の『ニューイヤーハッピーバッグ』は、限定コーデュロイバッグに菓子を詰め合わせたセット。
◆ニューイヤーハッピーバッグ
【店舗価格】1,980円
【セット内容】
･限定コーデュロイバッグ(約縦30cm×横30cm×マチ10cm)
･ラー油えびせん
･豆乳ドーナツ
･ショコラパイ
ニューイヤーハッピーバッグ1,980円