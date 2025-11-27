【紀ノ国屋の福袋】オンライン&店舗で選べる豪華ラインアップ/ドンペリ・山崎・白州などが入った豪華セットも

紀ノ国屋は、2025年12月9日(火)20時から、『お年玉袋』『ニューイヤーハッピーバッグ(ブラウン)』『ニューイヤーハッピーBOX(ピンク)』を、オンラインストアで販売する。

また、12月29日(月)〜12月31日(水)までの間、『お年玉袋』『ニューイヤーハッピーバッグ』の店舗販売を実施する。なくなり次第終了。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

〈『お年玉袋』は価格帯別の全3種をラインアップ〉

『お年玉袋』は、価格帯別に15,600円/30,600円/50,600円(オンライン価格)の3種をラインアップ。お年玉バッグの中に、EXVオリーブオイルや牛すじスープ、ドン･ペリニョン、シングルモルトウイスキー白州など、さまざまな商品を詰め合わせた。お年玉バッグのサイズは、約縦35cm×横35cm×マチ15cm。素材はポリエチレン。

お年玉バッグ サックスブルー

なお、オンラインストアのほか、店舗でも購入できる。

◆お年玉袋〈1〉

【オンラインストア価格】15,600円

【店舗価格】15,000円

【セット内容】

･お年玉バッグ ホワイト

･リンクリーランチ保冷バッグ ブラック

･スライドジッパーバッグ S

･スライドジッパーバッグ M

･濃厚コムタン

･牛すじユッケジャン

･贅沢な国産真鯛の出汁香る白だし

･EXVオリーブオイル ラウデミオ

･飲むチョコレート

･紅茶ワッフル

･きなこくるみ

･薩摩けんぴ あめんどろ芋蜜仕立て

･ASOMILK ヨーグルトキャンディ

･出汁しょうがたこせんべい

･つぶつぶおこげせん醤油味

お年玉袋〈1〉 オンラインストア価格15,600円

◆お年玉袋〈2〉

【オンラインストア価格】30,600円

【店舗価格】30,000円

【セット内容】

･お年玉バッグ サックスブルー

･リンクリーランチ保冷バッグ ブラックラメ

･スライドジッパーバッグ S

･スライドジッパーバッグ M

･ブリュット･アンペリアル

･シングルモルトウイスキー山崎

･出汁しょうがたこせんべい

･こんぶとちりめん

･九州産有機大麦若葉青汁

･大粒ナッツミックス 徳用

･宇治抹茶入り煎茶ティーバッグ

･クーベルショコラ

･米沢牛入りサラミ

･ティラミスチョコレート アソートメント

･つぶつぶおこげせん醤油味

お年玉袋〈2〉 オンラインストア価格30,600円

◆お年玉袋〈3〉

【オンラインストア価格】50,600円

【店舗価格】50,000円

【セット内容】

･お年玉バッグ ベージュ

･フラップショッピングバッグ ベージュ

･ドン･ペリニョン

･シングルモルトウイスキー 白州

･スープカレーマイルド

･スープカレー中辛

･しじみ汁･オーガニックドリップコーヒー オリジナルブレンド

･出汁しょうがたこせんべい

･ぬれやき煎 ザラメ

･燻製コンビネーションナッツ(テトラパック)

･薩摩けんぴ あめんどろ芋蜜仕立て

･茶そば

お年玉袋〈3〉 オンラインストア価格50,600円

【『お年玉袋』店舗販売 概要】

販売店舗:インターナショナル(青山店)、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店

販売開始日:12月29日(月)

※数量限定のため、なくなり次第終了。

〈オンラインストア限定の福袋も〉

『ニューイヤーハッピー(ブラウン)』『ニューイヤーハッピーBOX(ピンク)』は、オンラインストア限定で販売。エコバッグやトートバッグなどをセットにしている。

◆ニューイヤーハッピーバッグ(ブラウン)

【オンラインストア価格】13,800円

【セット内容】

･スライドジッパーバッグ(5個セット)

･4ポケットトートS ブラウン

･カラーエコスペシャル ブラウンXピンク

･まとまる保冷バッグ クルミ

ニューイヤーハッピーバッグ(ブラウン)13,800円

◆ニューイヤーハッピーBOX(ピンク)

【オンラインストア価格】10,600円

【セット内容】

･スペシャルエコロジーバッグ ローズピンク

･まとまる保冷バッグ マカロン

･ワイントートバッグ(ヨコ型)グリーン

･セミドライ アップルシナモン

･紅茶ワッフル

･ウエバーチョコレート

ニューイヤーハッピーBOX(ピンク)10,600円

〈店舗限定の福袋は限定コーデュロイバッグ入り〉

店舗限定の『ニューイヤーハッピーバッグ』は、限定コーデュロイバッグに菓子を詰め合わせたセット。

◆ニューイヤーハッピーバッグ

【店舗価格】1,980円

【セット内容】

･限定コーデュロイバッグ(約縦30cm×横30cm×マチ10cm)

･ラー油えびせん

･豆乳ドーナツ

･ショコラパイ

ニューイヤーハッピーバッグ1,980円

■紀ノ国屋ホームページ