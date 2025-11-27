麒麟・田村裕「阪急電車のここ好きやったなぁ」→関西人に大反響「めっちゃわかる！」「1人部屋空間」「学生時代の定位置」「今ないん？」
お笑いコンビ・麒麟の田村裕が、27日までに自身のXを更新し、「阪急電車のここ」について投稿し、反響を集めている。
【写真】麒麟・田村裕が懐かしんだ「阪急電車のここ」
田村が「阪急電車のここ好きやったなぁ。共感してくれる人居ます??」と写真を添えたのは、阪急電車の連結部にある、関西人なら見覚えのあるスペース。個室のような作りになっている。
ファンが「同じく!!ここ良いですよね」と写真を追加すると、田村は「あっこれだ！細斜めバージョン」と反応。
「阪急電車のここ」を懐かしみ、「わかる！めっちゃわかる！」「1人部屋空間」「ここ陣取れたら1日ラッキーなところ」「無料の個室って感じでしたよね（笑）」「学生時代の定位置」「ここで彼女に泣かれた」など共感の声が続々。
「今ないん？」「今もありますよ」「昨日ここに乗りましたよ、千里線！」「ここは何するところですか？（神奈川民より）」といったコメントも寄せられている。
