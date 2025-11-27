帰省していたお兄ちゃんが帰ってしまったら、玄関で犬が…今すぐにまた帰りたくなる「落ち込み方」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で17万4000回再生を突破し、「悲しそう」「お兄ちゃん大好きなんだね」といったコメントが寄せられています。

【動画：帰省していたお兄ちゃんが帰ってしまったら、玄関で犬が…思った以上の『落ち込み方』】

お兄ちゃんが帰ってしまった…

TikTokアカウント「rion_ooo」に投稿されたのは、帰省していたお兄ちゃんが帰ってしまった後のミニチュアダックスフンド「こむぎ」ちゃんの様子。

飼い主さんに抱っこされて、玄関で帰っていくお兄ちゃんをお見送りしたこむぎちゃん。閉じてしまった家のドアを、悲しげな目でじーっと見つめていたんだとか。

大きすぎるショック

こむぎちゃんはあからさまに元気が無くなってしまい、ショックのあまりか微動だにしません。帰ってしまったお兄ちゃんを想う気持ちが痛いほど伝わってきて、キュンとしてしまいます。

まっすぐにドアを見つめていたこむぎちゃんですが、しばらくすると下を向いてしまいます。完全に意気消沈してしまっているようです…。

健気すぎるワンコ

こむぎちゃんの目には光がなく、かなり本気で落ち込んでしまった様子。切ない表情に、見ているこちらも涙が出そうになってしまいます。

こんな健気な姿を見せられたら、すぐに実家に戻りたくなってしまいそうです。お兄ちゃんへの愛情たっぷりの「落ち込み方」を見せてくれたこむぎちゃんなのでした。

投稿には「悲しそう」「お兄ちゃん大好きなんだね」「お兄ちゃん!帰ってあげて！！」「切ない…」「可愛すぎる」「尊い…」といったコメントが寄せられています。

こむぎちゃんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「rion_ooo」でチェックすることができます。

