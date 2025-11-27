札幌プリンスホテルは、アフタヌーンティー「白雪 ‐ WHITE MOMENTS ‐」を11月15日から2026年1月14日まで提供する。

冬の静けさや繊細な雪をテーマにして、マスカルポーネクリームタルトやホワイトチョコカヌレ、イチゴショートケーキなど白を基調としたスイーツ9種類に、サバのリエットやサーモンムースの小さなピタパンなどのセイボリー、ソフトドリンク飲み放題をセットにした。雪だるまの形に仕上げたレアチーズケーキやクワトロチーズのミニハンバーガーなどは別添えで提供する。提供時間は正午、午後0時半、1時、1時半から開始の4部制。料金は5,500円。

また、「パフェ ショコラ〜五味五感〜」を11月15日から2026年2月14日まで提供する。球体のチョコレートの中に、ソルベカカオ、ビスキュイショコラ、パールクラッカンを忍ばせ、仕上げにオレンジ風味の温かいホワイトチョコレートソースをかける。ウイスキーやブランデー、クランベリーを使ったカクテル、ノンアルコールなど好きなアルコール1杯とともに提供する。料金は3,800円。数量限定。

料金はいずれも税込、サービス料別。場所は28階「スカイラウンジ トップ オブ プリンス」。