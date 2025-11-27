狙い通り？ 偶然？ アーセナルの“超絶トラップ弾”が話題！「ノイアーのミスかと思ったけど…」「絶妙すぎた」【CL】
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、アーセナルと伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンが激突。プレミアリーグ首位対ブンデスリーガ首位のビッグマッチが実現したなか、ホームの前者が３−１で快勝した。
計４点の中で特に注目を集めているのが、アーセナルのダメ押し点だ。２−１で勝ち越したとはいえ、１点差でどっちに転ぶか分からなかった77分だった。
カウンターからガブリエウ・マルチネッリが抜け出すと、かなり前に出ていた相手GKマヌエル・ノイアーをダイレクトでのトラップでかわし、無人のゴールに流し込んだ。
華麗で絶妙なトラップは狙い通りなのか、それともノイアーをかわすことまでは頭に入っていなかったのか――。39歳のレジェンド守護神の飛び出しを含め、このシーンに関するコメントがネット上に溢れている。
「ノイアーのミスかと思ったけどマルチネッリのファーストタッチが絶妙すぎた」
「キーパー見てないからトラミの結果たまたまかわせただけでしょ」
「トラップというか、ノイアーより先に触るって意識だと思う」
「マルチネッリ、周辺視野でノイアーの飛び出しは感じてた説」
「体の向きとトラップ先が合ってるから方向は意図したもの。ディフェンス右にいたし。ノイアー裏街道は出来過ぎ」
「激うまトラップで勝負あり」
「マルチネッリがキーパーをかわした瞬間、涙が溢れた」
「画面外から出てくるノイアー久しぶりに見た気がする」
「ノイアー叩く奴はセンスない。飛び出さないノイアーはノイアーじゃない」
「一度の飛び出し失敗に臆するような選手じゃないよね」
それまで好守を連発していたノイアーにとっては、悔しい１プレーとなってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ノイアー相手に凄まじいトラップ！アーセナルFWの半端ないバイエルン撃破弾
