タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが自身のインスタグラムを更新。

先日、優勝したことを公表した、FWJ（Fitness World Japan）の「NUTRIMUSCLE PRESENTS Olympia Amateur Japan 2025」でのワンシーンを綴りました。



【写真を見る】【 横川尚隆 】 「僕はサイドチェスト」 鍛え上げられた肉体美に ファン反響 「筋肉の盛り上がりがハンパない」「デカすぎるし、かっこいいし、最高」





横川尚隆さんは「僕はサイドチェスト」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、大会出場時の、横川尚隆さんの見事に鍛え上げられた、肉体の様子が見て取れます。

この投稿にファンからは「圧巻でした。皮膚の内側からパンパンマン！！」・「化け物じみててこわいです！w これでこそ、筋肉の神！」・「サイドチェストの密度感最高すぎる」・「筋肉の盛り上がりがハンパない」・「あなたのサイドチェストは芸術です」・「デカすぎるし、かっこいいし、最高」などの反響が寄せられています。







１１月２３日、横川尚隆さんは自身のインスタグラムで、FWJ（Fitness World Japan）の「NUTRIMUSCLE PRESENTS Olympia Amateur Japan 2025」での優勝を報告すると共に、「はじめまして世界。待ってろ世界。俺が行くぞ。」と、投稿。



続けて「休んでる暇なんてねえあしたからもジムだよ」と、その意気込みを綴っていました。





更に、横川尚隆さんは、自身のYoutubeチャンネルに、大会直後の動画をアップし「たった今、オリンピアアマチュア終わりました。」「結果から言うと、ライトヘビー級優勝して、オーバーオールも優勝して、無事プロカードを取ることができました。」と、喜びの報告。

続けて「1年間、本当にこのためだけに生きてきました。」「1日も1回のトレーニングも1レップも妥協しなかったっていう自信があります」と、語っていました。





FWJの公式サイトでは、Olympia Amateur Japan 2025について「勝者にはプロカードが授与される、アマチュア最高峰の戦い！ Olympia Amateur Japan 2025 では、フィットモデル、ビキニ、フィギュア、ウェルネス、ウィメンズフィジーク、メンズフィジーク、クラシックフィジーク、ボディビルディング―― 全8カテゴリーで熱戦が繰り広げられます。」「各クラスの優勝者だけが挑める最終決戦『オーバーオール』。そこで勝ち残った選手だけが、憧れのプロカードを手にすることができる。」と、説明されています。







