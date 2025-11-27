NHKで放送されていた音楽バラエティ番組「レッツゴーヤング」の#18「輝け！アイドル大行進」が12月5日(金)に歌謡ポップスチャンネルで放送される。

「レッツゴーヤング」は1974年4月から1986年1月までの12年間、毎週日曜日の18時から放送され、最新ヒット曲がたくさん聴けるということで高い人気を誇っていた。太川陽介をはじめ、アイドルが司会を務めたり、番組のオリジナルグループ「サンデーズ」がいたりと、若い世代の歌手やアイドルが一緒に作り上げているという印象が強い番組だった。サンデーズには松田聖子や田原俊彦、後に声優となる日高のり子、植草克秀(少年隊)、大沢樹生(光GENJI)らも所属経験があり、新人歌手・アイドルの登竜門的なグループになっていた。

12月5日(金)に放送される「#18」は、1984年6月24日に放送された回で、「プリンプリン物語」(1979年)や「まちぶせ」(1981年)などのヒット曲でおなじみの石川ひとみが司会を担当。この時期、太川陽介と石川ひとみの2人で司会を行っているが、この回は石川が司会を1人で務めている。出演は、中森明菜、石川秀美を含む全7組。他に、中村成幸(のちに中村繁之に改名)や山本陽一、太田貴子ら「サンデーズ」も登場。

サンデーズの男子3人によるロックナンバー「KID BLUE」からスタートした後、グレーのワンピース姿の中森明菜が登場し、「セカンド・ラブ」を歌唱。中森は1982年5月にシングル「スローモーション」でデビューし、同年7月リリースの2枚目のシングル「少女A」が大ヒット。1982年はアイドル豊作の年で、のちに"花の82年組"と言われることになるが、中森はその筆頭に挙げられる。「セカンド・ラブ」は1982年11月に発売した3枚目のシングルで、ちょっと不良っぽい雰囲気の「少女A」とは対照的な切ないラブソング。デビュー曲「スローモーション」と同じ、作詞・来生えつこ＆作曲・来生たかおの姉弟タッグによる楽曲でオリコンランキング1位を記録している。1984年6月の放送なのに、なぜ1982年のシングルを歌っているのか。それは、この番組では最新シングル曲の他に、アルバムのB面曲(カップリング曲)やアルバム収録曲を歌うことも多く、この回の中森明菜の場合は過去のシングル曲を披露した。

メインとなる最新シングルは、1984年4月にリリースした8枚目のシングル「サザン・ウィンド」。作詞は来生えつこで、作曲は安全地帯の玉置浩二によるもの。黄色や赤、緑など光沢のある色がストライプ柄のように入っている白いオフショルワンピース姿で、テンポ感のいいサウンドに合わせて笑顔で歌唱。すでにトップアイドルとしてのポジションを築いている時期ということもあり、歌唱力の高さ、表現力の豊かさで思わず聴き入ってしまうほど。この曲は、この回のトリ、ラストソングとして披露された。

■石川秀美、竹本孝之らもパフォーマンスを披露

石川秀美は「フットルース」のカバーと、「夏のフォトグラフ」を歌唱

石川秀美も2曲披露。1曲目は、番組の中盤頃に登場し、カバー曲を歌唱。歌ったのは、ケヴィン・ベーコン主演の大ヒット映画「フットルース」の劇中歌で、ケニー・ロギンスが歌った「フットルース」。黒いパンツにノースリーブの赤のトップス、それと赤いハチマキというロックテイストな衣装で、日本語訳詞バージョンを力強く聴かせた。実は、映画「フットルース」はアメリカでは1984年2月に公開されていたが、日本公開は7月だったので、少し先取りという形でのパフォーマンスになっている。これは結構貴重な映像だと言える。

そしてもう1曲、1984年5月にリリースした10枚目のシングル「夏のフォトグラフ」を番組終盤で披露。石川も1982年4月に「妖精時代」でデビューした"花の82年組"の1人。同年7月発売の「ゆ・れ・て湘南」や1983年3月発売の「Hey!ミスター・ポリスマン」などがヒットし、この「夏のフォトグラフ」も石川の代表曲の1つになっている。爽やかな淡いブルーとホワイトの膝上丈の衣装で登場し、伸びやかな歌声を聴かせてくれる。ステージセットも含めて、"夏"の雰囲気たっぷり。「フットルース」と「夏のフォトグラフ」という、こちらも対照的な2曲で、歌手・石川秀美の魅力が存分に味わえる。

竹本孝之

他に、野村義男が所属したバンド「THE GOOD-BYE」が白い衣装で1984年1月にリリースしたファーストアルバム「HELLO! THE GOOD-BYE」収録の「昨日まではFunny Boy」を披露。1981年に「てれてZin Zin」で歌手デビューし、「陽当たり良好！」などのドラマでも活躍する竹本孝之が5枚目のアルバム「センチメンタル・シティ」収録の「雨の金曜日」を、歌唱。さらに伊藤麻衣子(後に、いとうまいこに改名)が8枚目のシングル「優しい絆」を、1984年3月にデビューしたばかりの宇沙美ゆかりが2枚目のシングル「SHOCK！」を、同じく1984年3月にデビューした渡辺桂子も2枚目のシングル「赤道直下型の誘惑」を披露。サンデーズのメンバーでもある太田貴子も「夏にあわてないで」を歌唱しているので、こちらにも注目。

「輝け！アイドル大行進」というタイトル通り、男女ともにタイプの違うアイドルが出演しているこの回をぜひチェックしてもらいたい。

文＝田中隆信

放送情報

レッツゴーヤング #18 輝け！アイドル大行進

放送日時：2025年12月5日(金)23:00〜

チャンネル：歌謡ポップスチャンネル(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：中森明菜 石川秀美 竹本孝之 ほか

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ