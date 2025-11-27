藤本美貴、夫・庄司智春と作った餃子ショット公開「こんなに美味しそうで愛情たっぷりのお料理、、、」
タレントの藤本美貴さんは11月27日、自身のInstagramを更新。おいしそうな手料理ショットを公開しました。
【写真】藤本美貴の手料理ショット
この投稿にファンからは、「美味しそー」「本当仲良しでサイコー夫婦」「餃子うまそう！！」「お忙しい中、こんなに美味しそうで愛情たっぷりのお料理、、、」「ブラブラがラブラブに見えて、ほっこりしました」「多忙なのに〜」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】藤本美貴の手料理ショット
「本当仲良しでサイコー夫婦」藤本さんは「今日はお休みだったので仕事終わりの旦那さんとプラプラ帰って一緒にギョーザを包んで 夜ご飯はギョーザにしました」とつづり、1枚の写真を投稿。焼き野菜や、夫の庄司智春さんと一緒に作ったというおいしそうな餃子などがテーブルに並べられています。ほかには汁物もあり、栄養バランスの考えられたラインアップです。
「この季節が来ましたねー」自身のInstagramで時折、手料理ショットを公開している藤本さん。20日にも「この季節が来ましたねー エイエイヨー」と、おいしそうなシチューの写真を公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)