小嶋陽菜、ルイ・ヴィトン“案件”が話題に！ 「なんか違和感あったんだけどまさかのPR」「逆に違和感」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは23日、自身のInstagramを更新。“ルイ・ヴィトンコーデ”を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】小嶋陽菜がルイ・ヴィトンを身に着ける美しい姿
小嶋さんは白いニットとスカートの美脚が際立つコーディネートで、バッグを手に持った姿を見せています。シンプルなファッションも、バッグのおかげで引き締まった印象です。
ネット上では今回の投稿が「こじはるレベルになると天下のルイヴィトンからも案件がくるのか……」と話題に。ほかには、「こじはる様はプライベートでもヴィトン持ってて余裕で自分でも買えるし案件もくるし素敵よ」「天下のこじはるがアルマ持ってるのは逆に違和感だよ、、」「アルマもってる一般の方多いからこじはるが持ってるのなんか違和感あったんだけどまさかのPR、、、さすがこじまサマ」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「さすがこじまサマ」「#LouisVuitton #LVFashion #PR」とハッシュタグを付け、写真を5枚載せている小嶋さん。「チャームでドレスアップされたアルマが可愛い ゆるっとニットにも、クラシックなアルマを合わせたくなる」と、同ブランドのバッグについて説明しています。
パリでの美しい姿を披露今回の写真はフランス・パリで撮影されたようで、小嶋さんは別日の投稿でもパリでのすてきな写真を公開しています。16、17日には動画で、自身の上品なコーディネートを披露。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
