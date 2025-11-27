【納得】子猫のカルテに獣医が思わず「かわいい」→書いた理由に11万いいね「記録として大事」「素敵」【ママリ】

“ちょび髭”がチャームポイントのハチワレ子猫

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ネコリパブリック首相あさか(@els4gats)さんの投稿したお写真です。わが子のチャームポイントは、見るたび愛しさを感じますよね。保護猫活動をしている・あさかさんは、保護したハチワレ子猫を連れて獣医さんへ。するとカルテには『かわいい』と書かれていたそう。かわいいチャームポイントにキュンとしてしまうお写真です！

わが子のチャームポイントは、見るたび愛しさを感じますよね。ペットの場合も、同じ種類でも少しずつ違った柄や毛色がたまらなくかわいいのです。





投稿者・ネコリパブリック首相あさか(@els4gats)さんは、保護したハチワレ子猫を連れて獣医さんへ。するとカルテには「かわいい」と書かれていたそう。“ちょび髭”がチャームポイントの、チャップリンさんのお写真がこちら！

©els4gats

©els4gats

©els4gats

©els4gats

チャップリンさん、先日、去勢手術をしたんですが、先生がカルテの身体検査のところに、



かわいい



って書いてくれてる。



チャップリンさんの可愛いさには、全人類が虜になっちゃうわよね。

カルテのお顔のところに、ちょび髭と共に書かれた「カワイイ」にほっこりさせられました。獣医さんからの愛も感じられ、安心できますね。まだまだ子猫らしい丸っこい体に大きな目、お顔の柄とチャームポイントのちょび髭がかわいい。これにはたくさんの人が虜になってしまうかも！



その特徴から「チャップリン」と名付けられ、フルネームは“チャキチャキチャップリン”。音の響きが素敵ですね！チャップリンさんは今現在【保護猫カフェ・ネコリパブリック岐阜店】にいるそうですよ。



この投稿には「きっと大人になったらめっちゃダンディ✨」「こんな素敵カルテ出してくれる病院あるのか！いいな～」といったコメントや「うちの子とそっくりです❗️かわいい❗️」と、同じ特徴を持つ猫ちゃんのお写真も寄せられました。お鼻の模様がとってもかわいいチャップリンさんに癒される、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）