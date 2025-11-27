SEVENTEEN、本日（27日）より“日本ドームツアー”突入！連動イベント・ポップアップも開催で熱気最高潮

SEVENTEENが、日本の4大ドームを熱く盛り上げる。

SEVENTEENは本日（27日）、バンテリンドーム ナゴヤで「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」の幕を上げる。29日・30日にも同会場で2公演を行い、その後は12月4日と6〜7日に京セラドーム大阪、11〜12日に東京ドーム、20〜21日に福岡 PayPayドームでツアーを続ける予定だ。

オフラインイベントも多数用意されている。愛知・大阪・東京・福岡の4都市では「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」が開催され、地域のランドマークや大型ビル、飲食店とのコラボ企画など、多彩なプログラムを通じて祭りムードをさらに高める見込みだ。ツアー連動の公式グッズを販売するポップアップストアも同4都市でオープンする。

惜しくもチケットが取れなかったファンは、ライブビューイングやオンライン配信を通じて、現地の熱気を共有できる。名古屋公演2日目（11月29日）は、韓国を含む54の国と地域、1100館の映画館でライブビューイングが行われる。

日本ではこの日だけでなく、大阪公演2日目（12月6日）、東京公演2日目（12月12日）、福岡公演1日目（12月20日）も全国の劇場で上映される。さらに大阪公演は3日間すべてオンラインライブ配信も実施される。

なお、SEVENTEENは9月から、仁川（インチョン）アジアド主競技場、香港・啓徳スタジアム、そして北米5都市を巡りながら「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」を成功裏に開催してきた。

日本でのドームツアーを終えた後は、来年3月にシンガポール、バンコク、フィリピンの大規模スタジアムを訪れ、現地ファンと対面する予定だ。

