息子が高2になって急に医学部志望に…！年収600万円の家庭で使える「補助」など、学費を最小限に抑える方法はありますか？

まず確認！ 国公立医学部なら学費は驚くほど安い

まず前提として、国公立大学の医学部なら学費はかなり抑えられます。

例えば、北海道大学の医学部の場合、年間授業料は全国共通で53万5800円、6年間で325万円ほど。私立医学部の10分の1以下の負担で済む計算です。

もちろん、入試は超難関ですが、学費の差を考えると「国公立を目指す意義」は極めて大きいといえます。さらに、地方国公立には「地域枠入試」もあり、後述する修学資金制度と組み合わせれば、実質的に“学費ゼロ”で医師を目指すことも可能です。

「日本学生支援機構（JASSO）」の奨学金を併用する

日本学生支援機構（JASSO）の奨学金の「第一種（無利子）」は返済負担を抑えられるため、医学部進学には心強い制度です。第一種奨学金は、生計維持者の貸与額算定基準額が18万9400円以下であるという家計基準があります。

また、医学部生の場合は6年間にわたって貸与が続くため、トータルで数百万円単位の支援を受けられるケースも。卒業後に安定した職業につける医師志望の学生は、将来的な返済計画も立てやすいのが特徴です。

「自治体の修学資金貸与制度」で“実質返済不要”も

地方自治体の中には、「地域医療を担う人材を確保する」目的で、修学資金制度を設けているところがあります。

たとえば、さいたま市では入学準備金・奨学金の貸し付けでは、40万円以下の貸し付けが可能です。

大学独自の奨学金・特待制度も見逃せない

医学部を設置している私立大学の多くは、独自の奨学金制度や特待生制度を用意しています。

たとえば、入試成績上位者に対して授業料を半額または全額免除する制度、在学中の成績優秀者への返済不要型奨学金などがあります。

これらは「受験時の成績」や「学内での学業成績」で決まるため、本人の努力次第で大幅に学費を軽減できます。

教育ローンも「低金利＋長期返済」で現実的に

どうしても自己負担が残る場合は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」も検討しましょう。こちらは固定金利（年3.15％）で奨学金との併用も可能です。

また、年収600万円程度の家庭でも審査対象となり、子ども1人あたり350万円まで借入可能です。複数の制度を組み合わせて“無理のない返済計画”を立てることが重要です。

情報を集め、複数制度を「組み合わせる」ことがカギ

医学部進学は、たしかに家計への負担が大きな挑戦です。

しかし、国の修学支援制度・JASSO奨学金・自治体修学資金・大学独自の奨学金など、複数の制度を組み合わせれば、年収600万円の家庭でも実現は十分可能です。

早めに情報を集め、必要な書類や条件を確認しておくこと。そして「夢をあきらめずに、現実的に目指す方法」を家族で一緒に考えることが、医学部進学への第一歩になるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー