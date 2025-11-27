大分県大分市で起きた大規模火災で立ち入りが規制されている火災現場が27日、報道陣に初めて公開されました。

27日、報道陣に公開されたのは今月18日に、大分市佐賀関で発生した大規模火災の現場です。

山路謙成アナウンサー（テレビ大分）

「少し高い場所から撮影していますが、ほとんどがれきとなっていて、建っている建物も骨組みだけの状態です。現場はまだこげくさいにおいが漂っています」

現場では、依然として立ち入り規制が続いていて、報道陣が入るのは初めてです。

現場は木造の建物が立ち並ぶ住宅街でしたが辺りは焼け焦げ、景色が一変していました。

この火事ではおよそ170棟が燃え、1人が亡くなっています。

発生から10日目を迎え、27日朝の時点で離島以外の熱源は無くなっていることが確認されましたが鎮火には至っていません。

また、今なお82世帯115人が避難生活を続けています。

こうした中、大分県の佐藤知事は先ほど総理官邸を訪れ、復旧支援や消防力の強化などを求める要望書を高市首相に提出しました。

高市首相は「精一杯の支援を行う。復興では、耐震化や防火対策、今は避難されている方の健康管理が一番だ」と強調しました。さらに、今週29日に赤間防災担当相を現地に派遣することを明らかにしました。