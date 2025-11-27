TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送された。ピン芸人のハリウッドザコシショウ（51）が元タイガーマスクの佐山聡（67）のものまね替え歌を披露し、ネット上に衝撃が走っている。

「第11回替え歌最強トーナメント 年に1度の恒例企画！今年の審査員は現役プロレスラー51人」にレイザーラモンRG、や団本間キッド、どぶろっく、野性爆弾くっきー！、エハラマサヒロ、お見送り芸人しんいち、長州小力、ハリウッドザコシショウが出演した。

ザコシショウは準決勝で佐山の替え歌ものまねを披露。灰色のトレーナーに紫色のスエット姿で登場し「どうも佐山聡です」と切り出した。「キン肉マンGo Fight!」の旋律に乗せて「佐山のシューティング合宿」を再現し、審査員として参加していたプロレスラーたちを爆笑に導いた。

佐山の「シューティング合宿」はネット上に拡散されている伝説動画として知られる。「精神的なこと、これも技術のうち」「俺が思いきり蹴れって言ったら、思いきり蹴らないと。ナメてんの？ 俺のこと」「これ、お前の思いっきりか」などと言って、生徒に張り手を食らわしている。

Xでは令和の時代に佐山聡ものまね登場に「佐山聡のシューティング合宿最高過ぎる。なめてんのか？？」「ザコシの佐山聡のシューティング知らない人はYouTubeで見て下さいw」「ザコシの元ネタ 佐山聡のシューティング合宿 ザコシは全く誇張してません リアルの方がはるかにヤバイです笑」などと書き込まれていた。