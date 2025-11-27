【にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー】 11月28日～発売予定 価格： 単品 1,990円 セット 2,290円

ビーケージャパンホールディングスは、大型バーガー「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」をバーガーキングにて11月28日から期間・数量限定で販売する。価格は単品が1,990円、セットが2,290円。

バーガーキングでは、直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさを提供するため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開。今回2025年“ワンパウンダーシリーズ”第4弾として、毎年支持されている「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化させた「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」が期間・数量限定で登場する。

「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」（総カロリー1,638kcal［*1］ 総重量525g［*2］）は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズ4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた「特製ガーリックソース」をたっぷり使用した超大型バーガー。発売を記念し「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を購入した人に「オリジナルステッカー」が数量限定で配布される。なお無くなり次第終了となる。

本商品は、注文の際、食べやすい「ハーフカット」がおすすめとのこと。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供される。

［*1］栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合があります。

［*2］総重量には個体差があります。予めご了承ください。

特典：オリジナルステッカー

【注意事項/利用条件】

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」に使用している特製ガーリックソースには辛味成分が含まれています。

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚ご提供いたします。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

【注意事項】

※数量限定です。無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置きは承っておりません。

※画像はイメージです。

「にんにく・ガーリックバーガー」・「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」・「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」・「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」も発売中

にんにく・ガーリックバーガー

価格：単品690円、セット990円

ダブルにんにく・ガーリックバーガー

価格：単品1,090円、セット1,390円

スパイシーにんにく・ガーリックバーガー

価格：単品790円、セット1,090円

ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー

価格：単品1,190円、セット1,490円

※下記店舗では、「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」「にんにく・ガーリックバーガー」、「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」、「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」、「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）