バーガーキングより2025年“ワンパウンダーシリーズ”第4弾「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」登場11月28日から期間・数量限定で販売
ビーケージャパンホールディングスは、大型バーガー「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」をバーガーキングにて11月28日から期間・数量限定で販売する。価格は単品が1,990円、セットが2,290円。
バーガーキングでは、直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさを提供するため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開。今回2025年“ワンパウンダーシリーズ”第4弾として、毎年支持されている「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化させた「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」が期間・数量限定で登場する。
「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」（総カロリー1,638kcal［*1］ 総重量525g［*2］）は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズ4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた「特製ガーリックソース」をたっぷり使用した超大型バーガー。発売を記念し「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を購入した人に「オリジナルステッカー」が数量限定で配布される。なお無くなり次第終了となる。
本商品は、注文の際、食べやすい「ハーフカット」がおすすめとのこと。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供される。
［*1］栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合があります。
［*2］総重量には個体差があります。予めご了承ください。
【注意事項/利用条件】
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。
※「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」に使用している特製ガーリックソースには辛味成分が含まれています。
※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。
※「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚ご提供いたします。
※一部店舗では、取り扱っておりません。
※店舗により、販売時間帯が異なります。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。
※価格は全て総額表示（税込み価格）です。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。
※画像はイメージです。
【注意事項】
※数量限定です。無くなり次第終了となります。
※事前のお取り置きは承っておりません。
※画像はイメージです。
「にんにく・ガーリックバーガー」・「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」・「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」・「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」も発売中
にんにく・ガーリックバーガー
価格：単品690円、セット990円
ダブルにんにく・ガーリックバーガー
価格：単品1,090円、セット1,390円
スパイシーにんにく・ガーリックバーガー
価格：単品790円、セット1,090円
ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー
価格：単品1,190円、セット1,490円
※下記店舗では、「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」「にんにく・ガーリックバーガー」、「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」、「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」、「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」を販売しておりません。予めご了承ください。
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）