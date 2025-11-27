¡Ö¥ë¥ß¥Í¡×¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¡×¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¡×µÒÁØ¤òÊ¬¤±¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤È¤Ï¡§ÆÉ¤ó¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×
11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖµÒÁØ¤òÊ¬¤±¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀïÎ¬¡É¥ë¥ß¥Í¡É¡×¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¡¼¥º¤òÀè¼è¤ë¥È¥ì¥ó¥É½¸ÃÄ ¡Ö½¸µÒÎÏ1°Ì¡×¤ÎÉñÂæÎ¢
2025Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ö1ÅÔ3¸©¤Î½¸µÒÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ö»ÜÀß¤È±Ø¤Î¥»¥ó¥µ¥¹ »ÜÀßÊÔ¡×Æü·Ð¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤ÇÄ¾¶á3¥«·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢10°Ì¤«¤é4°Ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÍÌ¾É´²ßÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
3°Ì¤Ï½÷À¸þ¤±¥°¥ë¥á¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×¡£2°Ì¤ÏÅìµþ±Ø¤Î±Ø¥Ê¥«¤Ë¿Íµ¤°û¿©Å¹¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×¡£¤½¤·¤Æ1°Ì¤¬¿·½É¤Î±Ø¥Ó¥ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¿·½É¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ë¥ß¥Í¿·½É¡×¤Ï¿·½É±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æþ´Û¤Ç¤¤ë¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡¦¥ë¥ß¥Í¤Î»ÜÀß¤À¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é»¨²ß¤Þ¤Ç246¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Æþµï¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÌÇò¤¤¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ø1¼þ¤¹¤ì¤Ð¥È¥ì¥ó¥É¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ù¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦ÃæÀÅ¤Ï¤ë¤«¡Ë
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥³¥¹¥á¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÈþÍÆ»¨²ß¤ò½¸¤á¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¹ÈÃã¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤à´õ¾¯¤Ê¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ë¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É ¥ß¡¼¥È¥¥¥Ç¥¤ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¡Ê1296±ß¡Ë¡£¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤ä¥ì¥â¥ó¤Ê¤É3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥¥¥Ç¥¤¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥·¥ó¥¸¥å¥¯¡×¤Ï¼«Í³¤¬µÖÀ¸¤Þ¤ì¤ÎËèÆü»È¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê»¨²ß¤ÎÅ¹¡£¿®³Ú¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿»®¡ÖSHIGARAKI FLAT PLATE¡×¡Ê1760±ß¡Á¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥ê¥Ã¥×¥È¥¥¡×¤Ï¸µAKB48¤Çº£¤ä·Ð±Ä¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡×¡Ê4Ëü9000±ß¡Ë¤Ï¡Ö¾®Åè¤µ¤ó¤âÃåÍÑ¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¿·¥°¥ë¥á¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¡£2024Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¡×¤ÏÏÃÂê¤Î°û¿©Å¹¤ä¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡¢Ìó30Å¹¤ò½¸¤á¤¿Çä¤ê¾ì¤Ç¤Î¤Ù1500Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¡£¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤¬¾è¤Ã¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡£
ÂçºåÅÚ»º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¡Ö551Ë©Íé¡Ê¤Û¤¦¤é¤¤¡Ë¡×¤Î¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂ¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖÍå²È ÅìµþÆÚñ½¡Ê¤Þ¤ó¡Ë¡×¤Î¡ÖÆÚñ½¡×¡Ê1¸Ä300±ß¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Íµ¤Ê¨Æ¡£¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Â³½Ð¤Ç1Æü4000¸Ä°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥«¡¼¥º¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤Ï´ØÅì¤Ë¤¢¤ë1ÅÔ3¸©¤Î100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤«¤éËèÆüÌó400¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤ò»ÅÆþ¤ìÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÈÎÇä¡£¿·¤·¤¤·Á¤Î¥Ñ¥ó¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤À¡£
±Ø¥Ê¥«¥°¥ë¥á¡Ö¤é¡¼¤á¤ó³ûtoÇ¬¡×¤Ç¤Ï¡Ö³û¤é¡¼¤á¤ó¡×¡Ê1080±ß¡Ë¤òÄó¶¡¡£¡ÖÎ©ò¿ ¤¹¤·²£¡×¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¤Ç¡¢ÀÖ¿Ý¤Î¥·¥ã¥ê¤ËÌÜÍø¤¤Î¤µ¤¨¤¿¥Í¥¿¤¬¤Î¤ë¡£
¡Ö¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ÎÅ¹¤¬²þ»¥Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹¶ÈÂÖÀïÎ¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¡¦²ÃÆ£Ë¨»Ò¡Ë
¥ë¥ß¥Í¤Ï¿·½É±Ø¤Î¼þ¤ê¤ËÌ¾Á°¤Î°ã¤¦»°¤Ä¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ëµÒÁØ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë²ÎÉñ´ìÄ®Â¦¤ÎÅì¸ý¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¡×¡£20ÂåÁ°¸å¤Î¼ã¤¤½÷ÀµÒ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¹ÊÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥£¥Ë¡¼¥Æ¥£¥Ë¡¼¡×¤Ë¤Ï¥Ø¥¢¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£½÷ÀµÒ¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»ØÎØ¤Ï1290±ß¡£¥Ô¥¢¥¹¤â1000±ßÁ°¸å¤ÈÇã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤À¡£
¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÒ¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤¬Àè½Ò¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¿·½É¡×¡£¤è¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¹á¿å¤Î¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¹áÎÁ¤«¤é¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´¹ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¹¡£¡Ö¥Þ¥¤ ¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê100mL¡¿7590±ß¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï256ÄÌ¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¿·½É¹âÅç²°ÊýÌÌ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ç¯ÎðÁØ¤¬Â¿¤¤Æî¸ý¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥ß¥Í¿·½É¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿µÒ¤Î¼õ¤±»®¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£Âç¿Í¤Î½÷ÀµÒ¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÊª¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹¤ò½¸¤á¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¶ ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¸ÅÃåÅ¹¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÉÊ¤¾¤í¤¨¤ÇÀÅ¤«¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥ß¥Í¤ÏÆ±¤¸¿·½É¤ÎÃæ¤Ç»°¤Ä¤Î±Ø¥Ó¥ë¤ò¿§Ê¬¤±¡£µÒ¤ÏÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»ÜÀß¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤À¡£
Á´Éô¤Ç18¤Î»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ë¥ß¥Í¤ÎËÜ¼Ò¤â¡¢¿·½É±Ø¤ÎÄø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï3890²¯±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¡£½¾¶È°÷¤ÏÌó800¿Í¤Ç¤½¤Î8³ä¤Ï½÷À¤À¡£
¥ë¥ß¥Í¼ÒÄ¹¡¦É½µ±¹¬¡Ê61¡Ë¤Ë¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥ë¥ß¥Í¤ÏÃÏ¤ÎÍø¤ÇµÒ¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï±Ø¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÜÀß¤´¤È¤ËºÙ¤«¤¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È¾ÊâÀè¡¢°ìÊâÀè¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ë¥ß¥Í¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¡×¡ÊÉ½¡Ë
¥ë¥ß¥Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Í¶Ã×¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦º´Æ£ºÚºÚ»Ò¤ÏÅ¹ÊÞ³«È¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡ÖÊ¤ÌÌÄ´ºº¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¸½ÃÏ¤ËÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤É¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´Æ£¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿°ì¤Ä¤¬Àè¤Û¤É¤Î¡Ö¥¶ ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡×¡£¸ÅÃå¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸Êª¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¦¥¨¥¢¤òÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹À½¤Î¥Ë¥Ã¥È¡Ê2Ëü7280±ß¡Ë¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥â¥Ø¥¢ÁÇºà¤À¤¬¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¡£1960Ç¯Âå¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢À½¼êÊÔ¤ß¥Ë¥Ã¥È¡Ê2Ëü5080±ß¡Ë¤Î¶ß¤ÎÁõ¾þ¤Ï¿¦¿Í¤¬»É½«¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£»ÒÍÓ¤ÎÈé¤ò»È¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤ÎÈé¤Î¥³¡¼¥È¡Ê4Ëü7080±ß¡Ë¤â¡£¡ÖËÜ³×¤ÎÉþ¤Ï¤â¤¦ÂçÎÌ¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆþ¼ê¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
Âç¿Í¤Î½÷À¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸ÅÃå¤ò·É±ó¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢º´Æ£¤Ï¤¢¤¨¤ÆÍ¶Ã×¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢ÁÇºà¤ä¥µ¥¤¥º´¶¡¢¼Á´¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Êº´Æ£¡Ë
¡Ö¥¶ ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡×¤ÎËÜÅ¹¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¡£Å¹¤Ï¾®¤µ¤¤¤¬Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¸ÅÃå¤ÎÌ¾Å¹¤À¡£
¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Îº´Æ£ÈþÊÝ¤µ¤ó¤¬À¤³¦¤ò²ó¤êÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£°ìÅÀÊª¤ÇÃÍÃÊ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤è¤½¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢µÒ¤Î´Ö¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È°ì¿Í¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¡£¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É¤Î±Ä¶ÈÉô¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´Æ£¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¥ë¥ß¥Í¤Ë¤ÏÇä¤ê¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¡×¤Ë2025Ç¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»¨²ß¤ÎÅ¹¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¤¬Çä¤ê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤À¡£
2000Ç¯Âå½éÆ¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤«¤é20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¼ã¤¤½÷À¤Î´Ö¤ÇºÆ¤Ó¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âºî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¡Ù¸ÂÄê¤Î¡Ø¥ß¥ß¥ê¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ê¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¼¿ÈªÍ´¼ù¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¥Ö¡¼¥à¤ÎºÆÇ³¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤È¤È¤â¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¥ë¥ß¥Í¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¥Á¡¼¥à¡£¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥Ö¡¼¥à¤ËºÆ¤Ó²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
Î®¹Ô¤Ë¾ï¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê¡¢¥ë¥ß¥Í¤òÆÃÊÌ¤Ê»ÜÀß¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¡Ù¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ê¾¦ºà¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È·è¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥ÈÅ¹ÈÎÇäÂ¥¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Î©ÀîÆî¡Ë
¡Ö¥ë¥ß¥Í¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼«¼Ò¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥ÈÅ¹ÈÎÇäÂ¥¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¦¶áÆ£¼î¼ù¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ø»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¡Ø·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤â¤Î¤ÏÁ´¤ÆÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤ì¤À¤±¥ë¥ß¥Í¤¬¤ä¤ì¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÉ½¡Ë
2025Ç¯9·î¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤Î¤½¤Ð¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ºÇ¿·»ÜÀß¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¡£177Å¹ÊÞ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ë¥ß¥Í¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»ÜÀß¤À¡£
ÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤¬3300Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤µ¤ò»ý¤ÄÂç·¿½ñÅ¹¡¢¡Ö¥Ö¥ó¥¥Ä ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¡£¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï1»þ´Ö1100±ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡¦ÎÁ¶â¤Î¾å¸Â¤¢¤ê¡Ë¤ÇÅ¹Æâ¤ÎËÜ¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡£ÌµÎÁ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤ÈËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢Í·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬É½¤ÎÌÜ»Ø¤¹¾¦¶È»ÜÀß¤À¡£
¡Ö¥â¥Î¤òÇã¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤ÐEC¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë¤Ç¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÉ½¡Ë
µÒ¤ÎËþÂ¤òµá¤áÂ³¤±¤ëÉ½¡£¤½¤ó¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤ÏJR¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ë¥ß¥Í¿·½É¡×¤Î³«¶È¤Ï1976Ç¯¡£Åö»þ¤Î¹ñÅ´¤Î±Ø¥Ó¥ë¤ÏÃËÀ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎµÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë½÷À¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
1987Ç¯¡¢¹ñÅ´¤¬Ê¬³ä¡¦Ì±±Ä²½¤µ¤ìJR¤¬È¯Â¡£¤½¤ó¤ÊÂçÅ¾´¹¤ÎÍâÇ¯¡¢É½¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¡£Áá°ðÅÄ¤ÎÂç³Ø±¡¤ò½Ð¤Æ½¢¿¦Àè¤ËJR¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤ÏÅ´Æ»»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÅ´Æ»»ö¶È¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÅ´Æ»¤Î¼þÊÕ»ö¶È¡¢À¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉ½¡Ë
Æþ¼Ò¸å¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ä½»Âð¤Ê¤ÉÀ¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÉô½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤¿¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢36ºÐ¤Î»þ¤Ë¶Ã¤¤Î¼Îá¤¬²¼¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø2½µ´Ö¸å¤Ë¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¡Ù¤È¼Îá¤¬½Ð¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤°µ¼ÔÈ¯É½¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉ½¡Ë
¼ÒÄ¹¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï±ØÊÛ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡ÖÆüËÜ¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ´Íý¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡£JRÅìÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î¼ÒÄ¹È´¤Æ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÀÖ»úÀ£Á°¡£Åö»þ¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤¬ÉáµÚ¤·¡¢±ØÊÛ¤Ï²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÉ½¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÀÃÍ±ØÊÛ¡×¡Ê480±ß¡¦¸½ºß¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ©ÌÀ¤Ê¤Õ¤¿¤ÇÃæ¿È¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢°Â¤¯¤Æ¤ª¤«¤º¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
É½¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Á´¤¯Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤É½¤ÏÇä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢µÒ¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈµÒ¤«¤é¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤º¤¬´Ý¸«¤¨¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Î¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Î±ØÊÛ¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Á´Á³»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢°Â¤µ¤À¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¹¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÉ½¡Ë
µÒ¤¬±ØÊÛ¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£É½¤Ï¹Í¤¨Â³¤±¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤¹¡£¤½¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬Åìµþ±Ø¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¡ÖÅìµþÊÛÅö¡×¤À¡£
¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ò¤â¤òÉÕ¤±¡¢¤ª¤«¤º¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¶¶¤ÎÌ¾Å¹¡Öµûµ×¡×¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¤®¤ó¤À¤éµþÇôÄÒ¡×¤Ë¡¢¡ÖÀõÁðº£È¾¡×¤Î¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤àÌ¾Êª¤Î¡ÖµíÆù¤¿¤±¤Î¤³¡×¡£Åìµþ¤ÎÍÌ¾Å¹¤Î¡Ö¤³¤ì¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤«¤º¤ò°ì¤Ä¤Î±ØÊÛ¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡ÖÏ·ÊÞÅ¹¤Î¼ÒÄ¹¤Î¤È¤³¤í¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²¿¤È¤«¿©ºà¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÉ½¡Ë
2002Ç¯¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢1600±ß¤È¤¤¤¦¹â¤á¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎµÒ¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£È¯Çä¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡ÖÅìµþÊÛÅö¡×¡Ê2050±ß¡Ë¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìµþÊÛÅö¡×¤ÎÀ®¸ù¸å¤âÉ½¤Ï±ØÊÛ¤ò¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢5Ç¯¸å¤Î2004Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ´Íý¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÌó50¡ó¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤Î¸ùÀÓ¤òÇã¤ï¤ì¤¿É½¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡Ê2007Ç¯¡Ë¡×¤Î³«È¯¤ä¡Ö¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¡Ê2011Ç¯¡Ë¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ë¥ß¥Í¤Î¼ÒÄ¹¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¿·½É±Ø¤Î¹½Æâ¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹áÀî¡¦¡Ö¥Õ¥¸¥«¥ï²Ì¼ù±à¡×¤Î²¹½£¤ß¤«¤ó¡£»³Íü¡¦¡Ö¹ÃÈå¤ÎÎ¤¥°¥ë¡¼¥× ¤Ç¤¤¤¿¤é¤Ü¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢µðÊö¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¢¥°¥ê¥Þ¥ë¥·¥§¡×¡£¥ë¥ß¥Í¤¬Ëè·î4Æü´Ö¡¢³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥ë¥ß¥ÍºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤¬·úÀßÃæ¡£2026Ç¯3·î³«¶ÈÍ½Äê¤Î¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ ¥ß¥à¥ì¡×¤À¡£
¸½ºß¤Ï¤Þ¤À¹©»öÃæ¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¥«¥á¥é¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£°û¿©¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ÏµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞàÝàêÅ¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÁ´¤Æ¤ÎÄ´Íý¹©Äø¤ò¸«¤»¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ê¤ÉÌó20Å¹ÊÞ¤òÍ¶Ã×¡£¥ë¥ß¥Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸·Áª¤·¤¿Å¹¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Ï½ÐÅ¹¼ÔÍÍ¤È¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ»ÜÀß¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÁÃÍ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹¡¦²ÃÆ£¿¿»Ò¡Ë
Ì¤Íè¤Î±Ø¥Ó¥ë¤¬¤â¤¦¤¹¤°»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
