デート中に「もう脈なしだ…」と男性の心がくじけてしまう振る舞い９パターン
正式に付き合う前のデートにおいては、男性は相手の行動一つひとつに注目しているもの。女性のつまらなそうな態度に敏感に反応して、心がくじけてしまうケースも少なくないようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「デート中に『もう脈なしだ…』と男性の心がくじけてしまう振る舞い９パターン」をご紹介します。
【１】次のデートの約束を曖昧なままにする
「次の約束をはぐらかされると、これで終わりかなと思う」（２０代男性）など、次回のお誘いを曖昧にするのは、「もう会いたくない」と言うのと同様の効果があるようです。少しでもその気があるなら、「また会いたい」という気持ちはハッキリ伝えたほうがよさそうです。
【２】夕食が終わってすぐ「そろそろ帰ろうか」と切り出す
「そんなにつまらなかったのか…」（２０代男性）など、名残惜しさのかけらもなく早々に帰ろうとする行動は、男性に「デートの失敗」を伝えるようなものかもしれません。終電や門限といった制限がないなら、多少はデートの余韻を楽しみつつお別れしたいものです。
【３】ファッションやメイクが明らかに適当である
「普段着そのままで登場されると、自分への気持ちの薄さがわかる」（２０代男性）など、明らかに手を抜いたファッションは、男性に「本気じゃないんだな」と感じさせてしまうようです。付き合う前の段階のデートには、できる限りオシャレをして臨みたいものです。
【４】並んで座っているとき、間にカバンを置く
「さり気なく距離を置かれている感じがツライ」（２０代男性）など、男性との間にカバンを置くのは、「壁」を作っている行動と受け取られるようです。もしも無意識にやってしまっているなら、反対側にカバンを置くように心がけたほうがよさそうです。
【５】ほかの男友達の名前をやたらと口にする
「デートのときは、別の男の話はあんまり聞きたくない…」（２０代男性）など、仮に共通の友達であっても、別の男性の話題はデート中にはあまりふさわしくないようです。特定の男性の名前ばかり口にすると、「そっちに気があるの？」と勘違いされるかもしれません。
【６】何度もケータイのメールを確認する
「自分よりも楽しい誰かからの連絡を待っているのか…と落ち込む」（２０代男性）など、デート中の頻繁なケータイチェックは、男性に「別の相手」を想像させるようです。楽しくデートを盛り上げるなら、必要なとき以外はケータイをいじらないほうがよさそうです。
【７】すれ違ったイケメンをじっと見る
「明らかに自分と比べられた気がする」（２０代男性）など、デート中に別のイケメンに目を奪われるのは、男性に強いショックを与えてしまうようです。二人でいる間くらいは、お相手の男性とのコミュニケーションに集中するのがマナーといえそうです。
【８】前回のデート内容を忘れている
「別の誰かと行ったデートと混同されていたら最悪」（２０代男性）など、以前したデートの内容をよく覚えていないと、「相手への興味の乏しさ」が男性に伝わってしまうようです。せめて以前話した内容くらいはしっかり覚えておきたいものです。
【９】待ち合わせに大幅に遅刻する
「大して楽しみにしてなかったのがバレバレ」（１０代男性）など、デートにおいて約束の時間を守らないと、「テンションの低さ」が伝わってしまうようです。特別な理由があって遅れてしまうときは、すぐに連絡して事情を理解してもらうとよいでしょう。
ほかにも、「デート中に『もう脈なしだ…』と男性の心がくじけてしまう振る舞い」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
