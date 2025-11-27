広島の坂倉将吾捕手が２７日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、１０００万円ダウンの年俸１億４０００万円（金額は推定）でサインした。９年目の今季は１０４試合で打率２割３分８厘、５本塁打、３７打点で、２１年以降の５年間ではワーストの成績となり、自身初の減額更改となった。

「いいシーズンだったとは言えない。それ相応の評価をいただいて、また期待の言葉ももらったので、納得はしています。今年の数字が数字なので（ダウンに）異論はないかなと思います」

春季キャンプ終盤に右手中指を骨折した影響もあり、攻守で結果を残せなかった。「全部において良くなかった。守りでは、だいぶチームにも、投げている投手にも相当、迷惑をかけたなと思っています」と、反省ばかりが残るシーズンとなった。

来季、首脳陣からは捕手以外に三塁、外野にも取り組むよう伝えられているが、捕手が基本線だ。「（捕手以外を）言われたときにできるように心の準備はしているけど、まずはしっかりとそっち（捕手）の準備をしたいと思っています」。３年ぶりに秋季キャンプにも参加し、若手に交じって汗を流した。「自分に足りなかったものも見えたのかなと思う。とにかく野球がうまくなりたいのが一番。それがなくなったら終わり。楽しく野球をやれるよう、どんどんうまくなりたい」と、強い決意でシーズンオフも練習の日々を送っている。

来季は節目の１０年目。主力としてグラウンド内外でチームを引っ張ることを求められる立場でもある。「まずは自分が頑張らないことには（周りは）ついてこないと思う。まずは、やり返したい、巻き返したいというのが一番」と、来季こそ主力の期待に応え、８年ぶりリーグ優勝の原動力となる。