¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èþ¿Í¤µ¤ó¡×ÀµÂÎ¤Ë¾×·â¡ÖÊÌ¿Í¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡Ö£µ£°Âå¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤µ¤æ¤ê¤¬ÏÃÂê
¡¡¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¤ÎÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÉ×ÉØ¤ÇÃ¯¡Á¡©¡×¤È»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É×ÉØ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Ä¤ß¡¦¤µ¤æ¤ê¡×¤Î¤µ¤æ¤ê¡Ê£µ£¶¡Ë¡£¡Ö¡ô£±£±·î£²£²Æü¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡¡¤ËÅê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡ô£±£±·î£²£¶Æü¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î´¬¡Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤É¤³¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÈþ½÷¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤«¤Ä¤µ¤æ¤ä¡¼¡¼¤ó¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþËâ½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡Ö¤É¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¡©¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â£µ£°Âå¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£