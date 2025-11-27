＜総重量5．5kg＞「からやま」元力士＆ぞうさんパクパクが巨大からあげ丼爆食！：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」 （毎週金曜夜7時25分）。
「テレ東プラス」では、11月21日(金)に放送された「ハンターに勝ったら10万円in唐揚げチェーン『からやま』」をプレイバック！
【動画】＜総重量5.5kg＞「からやま」元力士&ぞうさんパクパクが巨大からあげ丼爆食
令和の大口怪物・ぞうさんパクパクと、元十両十一枚目の彩＆元前頭八枚目の旭大星が、人気からあげチェーン「からやま」で大食いバトル！
対決メニューは、総重量5.5kgの「からやまオールスター丼」。
2kgのごはんの上にからあげ30個を山盛りにし、タルタルソースと油淋鶏ソースの2種をかけ、さらに砂肝、やげんなんこつ、ポテトフライなどサイドメニューを添えた、超ボリュームのからあげ丼だ。
制限時間は60分。先に完食するか、より多く食べたチームが勝利。戦いの行方を、MCの三四郎(小宮浩信、相田周二)とゆめぽてが見守った。
ラーメンは替え玉10杯を平らげる旭大星と、ステーキ3kgをペロリと平らげる彩。体重は2人合わせて約250kgで、58kgのぞうさんの約4人分。まずはド直球にからあげから食べ進める。
一方、大食いのプロであるぞうさんは、顎を消耗する砂肝とやげんなんこつから攻略。サイドメニューを食べ終え、ようやく大きなからあげへ取り掛かる。この作戦がどう出るのか!?
開始10分、元力士チームはぞうさんに300g差をつけてリード。食事もトレーニングの一部としてきたアスリートの強みを見せる。
ここで旭大星が手つかずだったごはんに着手すると、中から「味付きカリッとたまご」5個が出現！ にんにくが効いた半熟たまごをカリッと揚げた人気メニューで、ボリューム満点。それでも元力士チームは難なく平らげる。
15分が経過し、差は600gに拡大。ぞうさんの勢いは衰えないものの、人数の差が響き、依然として不利な展開に。
中盤に入ると元力士チームがペースダウン。この隙に差を縮めたいぞうさんは、ポテトフライを大口で一気食い！
その勢いに驚きつつ、旭大星は備え付けの塩辛でごはんをかき込む。底力を見せつけられたぞうさんは焦りをにじませる。
終盤はまさに土俵際！ 限界が近い元力士チームだが、残り1kgの丼を互いの皿に取り分けると、大食い番組出演が夢だった彩がラストスパート。ぞうさんも追い上げるが、ここでタイムアップ。両チームとも完食に届かず、残量で勝敗を決めることに。
結果は、ぞうさん420g残しに対し、元力士チームは225gで勝利！ 賞金10万円を獲得した。
両チームが食べた総重量は11kg。「からやま」さん、ごちそうさまでした！
