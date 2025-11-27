東海地方は、きょうは日中晴れる所も夜は次第に雨雲が広がるでしょう。

【写真を見る】東海地方 夕方から雨が降る所も 予想最高気温は名古屋･岐阜で17℃ あす午前中は黄砂の飛来に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（11/27 昼）

正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。この時間の気温は16.6℃で、風は穏やかです。

きょうの午後はゆっくり天気が下り坂で、夜は雨が降るでしょう。最高気温は名古屋や岐阜で17℃、高山で12℃の予想です。



【雨の予想】

夜は遅い時間ほど広く雨が降りますが、あすの明け方までには、おおむね天気は回復するでしょう。きょうの夕方からあすの明け方にかけては、大気の状態が不安定になるため、雷や急な強い雨にはご注意ください。

【週間予報】

あす金曜日は晴れる所が多いでしょう。午前中は黄砂が飛来する可能性があるため、車や洗濯物への黄砂の付着にはご注意ください。週末は広く晴れてお出かけ日和になりそうです。



来週中ごろは一気に冬本番の寒さになるでしょう。急な気温の変化には、お気をつけください。