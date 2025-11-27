夫と着信拒否バトル！！謝ってくれない夫に、許せない気持ちが消化できない！【ママリ】

「ごめん」がないと許せない私、心が狭い？夫の「未読スルー」が招いた“着信拒否バトル”の果て

ごめん、という言葉がないと許せないの私って心が狭いですか？

旦那とケンカしてます。旦那はケンカするといつもLINEを未読スルーします。普通に数日間スルーします。なので用事があっても連絡とれません。電話も出ません。

旦那は朝早く仕事に行き、夜遅く帰ってくるので顔合わせない日が多いです。(ケンカしてる時は旦那のほうが意識的に会わないようにしてると思いますが)

いつも時間が解決するような感じですが、未読スルーされることに私はいつもストレス感じていたので、今回ついに旦那の電話を着信拒否しました。

着信拒否を設定した翌日、たまたま旦那が用事があったらしく私に電話してきたようで着信拒否されてることに気がついたようです。

そしたらLINEが来て「着信拒否してるの？解除しておけよ」と言われたので「いつもそっちは連絡シカトするくせに何？連絡してこないんだから着信拒否されてたって困らないでしょ」と言ったら「もうシカトしないから解除してよ」と言われました。家帰ってきてからほんの少し話しましたが、旦那は「ごめん」と一言も言いませんでした。

謝られないと許せないんです。今でも着信拒否し続けてます。謝られないと許せない私は心が狭いでしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

夫婦関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、夫婦にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、夫婦に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

夫と喧嘩をすると、毎回のように連絡しても無視するため、用事があっても連絡がつかないという投稿者さん。数日間はその状態が続き、いつもは時間が解決するような形になるものの、今回は投稿者さんの方も夫の電話を着信拒否設定にしたとのこと。



すると、連絡が取れないことに気付いた夫が、「着信拒否を解除しておけ」とLINEで送ってきたそうです。連絡を返して来なかったのは夫の方であるのに理不尽なことを言われて腑に落ちず、夫に抵抗したところ、帰宅してから少し話をすることになったようです。



しかし、夫の口からは「ごめん」の一言が無く、どうしても許せないとのこと。謝られないと許すことができないのは自分の心が狭いからなのかと悩んでいるようです。

人のせいにする？悪いと思っていない？ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはざまざまな声が届きました。



まず、夫は普段からなんでも他の人のせいにするタイプではないかとの声をご紹介します。

旦那さんって普段から他の人にも人のせいにしたり謝ったりしないタイプですか？

うちの旦那は↑のタイプなんですが、人のせいにする人って基本的に謝らないんですよね😣

解除しなくていいと思いますよ！

普段から散々されているのですから今回くらいいいと思います💨 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんとの喧嘩だけに限らず、普段から何でも自分ではない他の誰かのせいにしているのではないかとの声が届きました。なんでも人のせいだと考えていると、自分が謝るという概念が無いのか基本的に謝っては来ないとのこと。



モヤモヤした気持ちが続いているようであれば、着信拒否はそのままでよいのではとのアドバイスも寄せられました。

次に、そもそも自分が悪いと思っていないのではないかとの声をご紹介します。

ケンカの内容次第ですかね。

夫婦で着信拒否ってすごいですね...そこまでしたら何かあった時、自分が困りませんか？

旦那さんの未読スルーとか無視するのも子どもっぽいなと感じましたが。

ごめんねの一言って大事ですよね、言われるのと言われないのじゃ全然違います。

でも旦那さんが言わないのって自分が悪いと思ってないからじゃないですか？

1度ちゃんと話し合った方がいいのかなって思いました。 出典：

qa.mamari.jp

謝るってよりも

悪いことを悪いって思ってるのかが大事かなと思います

口先だけで行動変わらなければ意味がないので…



私の旦那も中々謝らないですが

自分が悪いって気づいたら行動が変わります。



今まで未読スルーの事で言い合った事ありますか？

未読スルーは辞めてって言ってきてたなら着信拒否する気持ちもわかりますが

そうじゃないなら

お互い様って感じです…

逆に着信拒否したこと謝りましたか？ 出典：

qa.mamari.jp

「ごめん」と一言があるのと無いのでは全く違うものの、夫は自分が悪いと思っていないから謝らないのではないかとの声が届きました。



悪いと思っているかどうかが大事なことであり、自分が悪いと気付いたときに行動が変わることもあるかもしれません。実際に、そのような経験がある方もおられます。



まずは夫婦でしっかり話し合うことが必要なのかもしれませんね。

続いて、女性脳と男性脳の違いとの声をご紹介します。

女性脳と男性脳の違いですよね。

黙りきめこんで逃げるというより、女性に色々言われても黙って聞いて爆発する前にその場から離れるんですよね。

うちの旦那はこういう人なんだなぁってこちらが一歩引いてあげた方がイライラせずに済んだりしますよ😂

それくらいって言ったら失礼だとは思いますが、離婚するほどのことでもないと思います。

私は子どもに主人の嫌な部分が似てほしくないので反面教師にして色々と教えてます（笑） 出典：

qa.mamari.jp

夫婦は女性と男性であることから、さまざまな場面で相手と自分との違いを感じることがあり、脳の作りも男女では違いがあるとの声が届きました。



女性脳と男性脳の違いで、イライラすることも多いとのこと。そのため、夫はこのようなタイプだと考えを切り替えて、自分のためにも一歩下がっていた方が楽になるとのこと。大人になるとは、こういうことを言うのかもしれませんね。

大切なことを共有するために、しっかり話し合うことが必要

謝罪の言葉が無いために許すことができないという投稿者さんは決して心が狭いというわけではないはず。誰でも、自分の中で大切にしているものを大切にできない人とは一緒に居たくないと思いますよね。しかし、相手にとっても大切なことなのかどうかは本人にしか分かりません。



そもそも、相手は自分が悪いことをしたとも思っていないかもしれません。何回も同じことを繰り返して心が疲れてしまうこともあるかもしれませんが、無理だと決断する前に、しっかりと向き合って話をすることが大切なのかもしれませんね。



悪いと思っているのに謝れないのであれば、悪いことをしたら「ごめんなさい」と謝ることを改めて教えてあげて、変なプライドをぶった切ってあげるのも良いですね！

同居ストレスを夫に理解されず「誰に聞いてもらえばいい？」同じ立場の女性からさまざまな声

義実家同居の方、義実家に対する愚痴やストレスなど聞いてもらいたい時は誰に話していますか？

私は日頃から愚痴やストレスを我慢するほうです😖

誰かに相談とかもあまり得意ではないです💦

たまに友達に話しますが同居経験のない友達なので大変だよね💦などは言ってくれますがあまり共感してもらえることはないです💦 出典：

qa.mamari.jp

もともと誰かに愚痴を言ったり、相談することが得意でないという投稿者さん。義実家同居によって出てくる愚痴も何かと我慢しがちのようです。



友だちに聞いてもらうこともあるようですが、同居の経験がない友だちからはあまり共感は得られない様子。この状況はモヤモヤを解消できずしんどい場面もありそうですよね。

旦那も何かあったら俺に言って！話し聞くよ！と言っていたのですが、、

今日久しぶりにストレスが凄くて限界で旦那に話したらなんでストレスとか言うの？じゃあ俺はどうすればいいの？と言われてしまいました、、

じゃあ私は誰に聞いてもらえばいいの？

他人の家に他人と住んでるのにストレス溜めないとか無理じゃないですか？

同居してからたまにくるこの病み期。

久しぶりにすごく落ち込んでます😖

今日はこのメンタルで義実家の人たちと雑談するのも無理で笑顔も作れなくて今洗濯物を干しに息子をリビングに残して2階に逃げてきたんですが義実家の人達がいるリビングに戻ることができません、、 出典：

qa.mamari.jp

夫は、いざ愚痴を聞いてもらっても味方になってくれる様子ではありません。



ある日、どうしてもストレスが溜まってしまった投稿者さんは2階へ逃げます。1人になれば気持ちが落ち着くと考えたのかもしれませんが、1人になってみるとそこから動けなくなりました。



こうした状況に、ママリユーザーからはどんな言葉が寄せられたのでしょうか。

その気持ち分かります！愚痴を言うのもいろいろと方法がありますよ

愚痴を言える環境が少ない投稿者さんに、同じように義実家同居をしているというユーザーからは共感の声があがりました。他にも愚痴を言ってストレスを軽減させるためのアイデアも寄せられていましたよ。

分かります！

私も同居です。

いい事もあるし、いい人達ですが、やっぱりたまに凄くしんどくなります。

別居したいーって思います。

愚痴は私も基本言いません。

友達とかにLINEしても文字に残るのが嫌で、言えないんです。軽い事は旦那に言ったりしますが、ほんと嫌な時は言えません。

私も食事時の雑談とかしんどい時は自室に逃げます。

うちの場合私が自分で決めた同居なので、余計に言えません🥲

お互い頑張りましょう。 出典：

qa.mamari.jp

ツイッター(X)だと義実家の愚痴アカたくさんありますよ😂

みなさんフォローし合って愚痴を言い合ってます。

そういうのはどうですか？

旦那さんは何だかんだ自分の親なので、やはり第三者として共感はしてくれないと思います💦 出典：

qa.mamari.jp

「リアルでは言えない愚痴」を明かす場として、XなどのSNSをあげる意見もありました。誰かを攻撃する言葉を投稿するのはSNSであっても控えた方がいいですが、自分自身がしんどい気持ちであるというのを吐き出してもいいのではないでしょうか。



義実家だけでなく、閉じられた関係や空間での愚痴は「その後の生活」を考えるとグッと腹にとどめてしまうことって日常の中でよくあることかもしれません。



ただ、あまりにも溜め過ぎると心身にとっても良いことはないはず。適度に愚痴を明かせる場は、自分の中で持っておくのが大事だなと思える投稿でした。

「それは違くない？」夫と教育方針が違って冷戦状態に。罰を与えてやる気が出る人っているのかな？

旦那との教育方針がズレてどうしたらいいかわかりません。

上の子が小1です。

今日算数の宿題の丸付けを旦那がしていました。

二桁になってから難しくて間違えることが多々あるのですが今日の宿題は半分友達のを写したようです💦

それはしっかりダメだよ、自分でやろうねと話したのですが旦那はそれで収まらず、「今度は点数悪かったらゲームとかYouTubeなしだぞ」「てか手とか使わないで計算できんの？」とか言い出したので「それは違くない？？」と反論したところ喧嘩というか冷戦状態になりました😭 出典：

qa.mamari.jp

子どもの宿題をめぐって夫と意見が異なる場面が出てきた投稿者さん。息子が友だちの宿題を写してしまったことはいけないことと話したようですが、そこからの対応について、夫と投稿者さんのスタンスが違いました。



夫の考えに対し反論したところ、冷戦状態になってしまったということですが…。

わたしとしてはきちんとやるべきことをやってればいいし今は勉強楽しいなと思ってくれるようにサポートするのが私たちの役目なのかなと思ってたのですがおかしいのでしょうか。。？

旦那は親から勉強を熱心に教えられてたようでそういう方針になるのは分かるのですが。。

小1からみなさん熱心に勉強教えられてますか😭？

どうしたらいいのかわからなくなってきました💦 出典：

qa.mamari.jp

子どもが小学1年生ということもあり、投稿者さんは「今は勉強は楽しいと思ってくれたら」と考えているようです。一方で夫は勉強を熱心にやってきたということで、勉強に対してシビアな見方をしているようです。



夫の考え方を全面的に悪いと感じているわけではないため、今後どうすれば良いか分からなくなった様子。この悩みに対し、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

罰を与える必要はない…でも「やるべきこと」は理解してほしい

今回の悩みに対しては、子どもに罰を与えて何かをやらせるのは違うのでは？という声がありました。



ただ、今回の件は子どもが友だちの宿題を写していた、という事実があるため、やるべきことについてはしっかり教えたいという声も。

罰を与えられてやる気が起きる人、大人子供関係なくいないと思います。何のために自力でやるべきなのかを教えるのが先だと思います。 出典：

qa.mamari.jp

なんかズレてますよね🙄

熱心に教えるのと

罰を与えたり冷たく言い放つのは

また別じゃないですかね😳



やってないと怒られるから友達のを写したりするんだと思います💦 出典：

qa.mamari.jp

うーん、旦那さんの言い方はあれですが、やるべきこと(自分で宿題)やってないのにゲームするな！っていう部分はわからなくもないかなと…

旦那さんも良くないですが、とはいえ、今度は自分でやろうね、で済む話でもなさそうというか…

楽しく勉強、と言っても、ゲームより楽しくなることは絶対ないし、ゲームしたいのに宿題終わらなかったら面倒くさいですもんね😅 出典：

qa.mamari.jp

「罰を与えられてやる気がでる人はいない」というのは、年齢に関係なく本当にその通りかもしれませんね。そして、2つ目のコメントにあった「やってないと怒られるから写してしまったのでは」という意見もなるほど、と思えます。



子どもに「宿題は自分でがんばろうね」と話す前に「どうして写してしまったのかな」という点を丁寧に聞き取れれば、もっと子どもの気持ちに寄り添いながら改善方法を見つけられるかもしれません。



そして、最後のコメントにあった「今度は自分でやろうね、で済む話ではないかもしれない」というのも気になります。小学1年生は、話を理解できる年齢ですが、それを実行できるかはまた別の話。



保護者や大人が、どうすれば自分でできるかを一緒に考えながら、お手本を見せて寄り添えるといいなと思いました。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）