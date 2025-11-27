『機動戦士ガンダム』ハロオリジナルデザインの6アイテム予約販売スタート 日常使いにも活躍
アニメ『機動戦士ガンダム』の人気マスコット「ハロ」をモチーフにしたアイテムが、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」のオンラインストアにて27日午後1時より予約販売される。第1弾はSTRICT-G ハロWinter Collection 6アイテムで、店頭では12月20日より発売される。
【写真】『機動戦士ガンダム』 の人気キャラ・ハロのオリジナルグッズ
愛らしいデザインとシーズン感を融合させた、カジュアルアイテムがラインナップされた。ファンアイテムとしてはもちろん、日常使いにも取り入れやすいデザイン。
透明感のあるアクリルにラメをあしらったハロキーホルダーは、バッグや鍵につけて楽しめるほか、コレクションアイテムとしても魅力的な一品。ふっくらとしたサガラ刺繍で立体的に描かれたハロが印象的なポーチは、コンパクトながら収納力があり、小物やアクセサリーをまとめるのにぴったり。立体感のあるサガラ刺繍でハロをあしらったコンパクトなサコッシュは、軽やかな使い心地で、デイリーコーデのさりげないポイントに。
ハロのサガラ刺繍がインパクト抜群のTシャツは、立体感のある刺繍デザインがコーデのアクセントになり、1枚でもしっかり映える。着心地の良い素材で、デイリー使いにぴったり。サガラ刺繍のハロがかわいい配色フードのパーカーは、柔らかくて着心地がよく、1枚でコーデの主役になるアイテム。「ハロ」をモチーフにしたMA-1ジャケットは、フロントに刺繍をあしらい、バックには大きくハロを刺繍でデザイン。シンプルながらも存在感のある仕上がりで、コーディネートの主役アウターとして活躍する。
「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」での予約販売は、12月7日午後11時まで受付予定。準備数に達した場合、販売を終了する可能性もあり。発送は12月予定。
店頭での一般販売は、STRICT-Gの東京お台場店、東京ソラマチ店、NEOPASA静岡（下り）店、多賀SA（下り）店で行われる。
