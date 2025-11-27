２６日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、電気イスゲームからの名探偵津田という、衝撃の展開となり、ネットでは早くも犯人を指摘する声が上がっている。

電気イスゲーム１回戦では、劇団ひとりＶＳダイアン津田。意外な？好勝負となったが、劇団ひとりが２度目のビリビリを浴びたまま動かなくなる。これに津田も、わずか６秒で異変に気づき、「名探偵津田 第４話〜電気じかけの罠と１００年の祈り」の幕が開いた。

前回の「名探偵津田」では、物語が始まる前の卒業アルバム企画に犯人・野呂佳代が隠されいたことから、ネットではすでに犯人は登場しているのでは？という考察が。

ちなみに今回の電気イスゲームの前は「第１１回替え歌最強トーナメント」で審査員はプロレスラー。

レイザーラモンＲＧの後藤達俊あるある「誰も連絡先知らないのさ〜」が印象的だったことから、番組ディレクターの藤井健太郎氏がＸで「ＲＧさんの後藤達俊あるあるマジで傑作でした」と投稿。これが反響を呼び、名探偵津田に関与しているのでは？の声も上がったが、藤井氏がＸで「後藤達俊がカギを握ってるとかはないです。あしからず」と即否定した。

また、電気イスゲームの１回戦第２試合に登場予定も、名探偵津田が始まったことから試合がすっ飛ばされたさらば青春の光・森田哲矢に「犯人やろ」の声が続々。森田はＸで電気イスゲームに参戦することをＰＲしていたが、事態を把握し、すぐに「すんません！出えへんかも！」と投稿。これには２２０件を超えるリプがつき、その多くが「犯人やろ」と疑う声。

森田は藤井氏が、森田ＶＳ山添寛戦は「申し訳ない、いろいろあって放送は来年です」という投稿をリポストし「それはまあいいとして、なぜかまあまあ疑われてるんですけど？」と迷惑そうにつぶやいている。

果たしてすでにキーマンはでてきているのか。１２月の水ダウは、すべて「名探偵津田」関連で放送される。