【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】義母から呼び出し⇒古着の山、BBQ手伝い＜第8話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第8話 義母、やりたい放題
【編集部コメント】
はじめての育児で睡眠もろくにとれないなか、頻繁な呼び出しに配慮のないいつも通りの扱いとは、あまりに過酷すぎやしませんか……！？ ですがユウカさんは、「お義母さんは優しさでやってくれているんだから」と我慢して従います。とはいえ、たとえ悪気がなかったとしても、相手がイヤがっている以上はただの迷惑行為でしかありませんよね。ユウカさんの困っている表情に早く気づいてあげてほしいものです。お義母さん……ユウカさんのためにも、一度立ち止まって「これが嫁のためになっているのか」考えてください。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
