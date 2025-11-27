飯豊町のふるさと納税の返礼品で、町で生産されたコメではなく熊本県産のコメを納税者に送付していたことがわかりました。

【写真を見る】飯豊町のふるさと納税 返礼品に "熊本県産のコメ" 委託業者は「間違ってしまった」（山形）

町は、間違って送付したコメを回収し飯豊町産のコメを送りなおすとしています。

飯豊町ではふるさと納税の返礼品として、「はえぬき」や「つや姫」といった町で生産されたコメを単一で袋詰めし、「飯豊の幸」として、納税者に送っています。

町によりますと、今年１０月、納税者から町に対し、返礼品で送られてきたコメがブレンド米であると指摘があったということです。

これを受け、町は福岡県の委託業者に確認したところ、誤って熊本県産のコメが袋詰めされていました。

委託業者は「間違ってしまった」と話しているということです。

対象となるコメはおよそ１９００件で、町は業者に対し、コメを全て回収することと、飯豊町産のコメを再送することを指導したということです。

町では今後、業者に対し、厳しく指導していくとしています。