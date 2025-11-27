香川県三豊市詫間町の造船所跡地で行われている多目的広場の整備工事で、三豊市から工事を請け負った建設会社3社の共同企業体が、産業廃棄物の燃え殻と土の混合物を土中に埋め投棄した疑いで、3社とその社員、それに共謀した疑いで三豊市の職員が書類送検されました。

【写真を見る】三豊市詫間町の造船所跡地の整備工事 市職員と受注業者社員らを書類送検 廃棄物混じりの土を搬出せず埋め戻した疑い【香川】

産業廃棄物の燃え殻と土の混合物を土中に埋め戻したか

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の容疑で書類送検されたのは、三豊市詫間町の造船所跡地で行われている多目的広場の整備工事を受注した三豊市詫間町の建設会社3社と、それぞれの社員ら３人、それに工事を発注した側の三豊市の職員2人です。





警察によりますと、3社でつくる共同企業体は今年1月17日から5月2日までの間、工事現場で構造物撤去工事などに伴って発生した産業廃棄物の燃え殻と土の混合物、約920トンを土中に埋め、産業廃棄物を投棄した疑いが持たれています。

この工事をめぐっては、三豊市が行った土壌汚染調査で金属片や焼却残さが検出されたため、産廃として取り扱うことにしていましたが、適切に処理されず埋め戻されていることが明らかになったため、今年5月から工事が中断、三豊市が7月に警察に告発状を提出していました。

業者側と市の担当者で食い違う供述

3社の社員らは、作業を指示する立場の工事の現場責任者と、指示を現場に伝え実施するなどの役目を負う2人です。また、共謀したとして書類送検された三豊市の職員は、工事の契約や予算管理、現場確認などを行う立場の1人と、工事の現場監督を務める1人です。

警察の任意の調べに対し、3社の社員らは、「市の職員の指示で埋め戻した」という趣旨の供述をしている一方、市の職員は「埋め戻しの指示も、黙認もしていない」といった供述をしていて、主張が食い違っています。今後は検察による調べが続くことになります。