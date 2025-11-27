【台風情報】今どこに？ 強い台風27号(コト)のこのあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速50メートル予想 日本方面へは向かわず 全国の天気を画像で 気象庁
■台風27号(コト)
2025年11月27日9時50分発表 気象庁
27日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯13度10分 (13.2度)
東経114度10分 (114.2度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 85 km (45 NM)
15m/s以上の強風域 北西側 390 km (210 NM)
南東側 220 km (120 NM)
28日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度30分 (12.5度)
東経112度50分 (112.8度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 165 km (90 NM)
29日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)
東経112度10分 (112.2度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
30日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度40分 (13.7度)
東経112度20分 (112.3度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
1日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度55分 (13.9度)
東経111度10分 (111.2度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
2日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度50分 (13.8度)
東経109度30分 (109.5度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
■全国の天気を地方ごとに
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
