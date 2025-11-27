＜速報＞石川遼が2アンダーで後半へ 松坂大輔はバーディ奪い前半3オーバー
＜カシオワールドオープン 初日◇27日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。カシオと所属契約を結ぶ石川遼は前半を3バーディ・1ボギーで回り、2アンダー・20位タイで後半に入っている。
【写真】松坂大輔のティショットを見守る大ギャラリー
6アンダー・単独首位に大岩龍一。1打差2位タイに賞金ランキング1位の金子駆大、今野大喜、2打差4位タイには片岡尚之、蝉川泰果、長野泰雅ら9人が続いている。石川遼の弟・航は1アンダー・43位タイ。昨年覇者の岩田寛は3アンダー・13位タイにつけている。元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔は、前半に1バーディ・4ボギーをマーク。3オーバー・105位タイでハーフターンしている。今大会の賞金総額は1億8000万円。優勝者には3600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 第1ラウンドのリーダーボード
大会ホスト石川遼×特大G-SHOCK 貴重ショットをゲット【写真】
【毎日更新】シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
最新！ 男子賞金ランキング
“平成の怪物”松坂大輔が挑む初めての国内男子ツアー 「泥臭く。少しでも目標に近づけるように」
【写真】松坂大輔のティショットを見守る大ギャラリー
6アンダー・単独首位に大岩龍一。1打差2位タイに賞金ランキング1位の金子駆大、今野大喜、2打差4位タイには片岡尚之、蝉川泰果、長野泰雅ら9人が続いている。石川遼の弟・航は1アンダー・43位タイ。昨年覇者の岩田寛は3アンダー・13位タイにつけている。元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔は、前半に1バーディ・4ボギーをマーク。3オーバー・105位タイでハーフターンしている。今大会の賞金総額は1億8000万円。優勝者には3600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 第1ラウンドのリーダーボード
大会ホスト石川遼×特大G-SHOCK 貴重ショットをゲット【写真】
【毎日更新】シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
最新！ 男子賞金ランキング
“平成の怪物”松坂大輔が挑む初めての国内男子ツアー 「泥臭く。少しでも目標に近づけるように」