瀬奈じゅん、自宅のクリスマスツリーを飾り付ける長男の姿を公開「大きくなりましたね」「お気に入りを飾っているのが可愛い」
宝塚歌劇団の元月組トップスターで俳優の瀬奈じゅん（51）が26日、自身のインスタグラムを更新。「3年ぶりにクリスマスツリー登場」と、久しぶりに自宅に飾られたクリスマスツリーを披露した。
【写真】「大きくなりましたね」自宅に飾られたクリスマスツリーを飾り付ける瀬奈じゅんの長男
投稿では、ゴールドのオーナメントが輝くツリーをアップ。その大きさは7歳の長男の背丈をゆうに超えている。2歳の長女にとっては初めてのツリーだそうで、瀬奈は「だってさ、それどころじゃなかったもんね。諦めちゃうよね。優先順位下位だよね」と多忙により飾れていなかったことを素直に告白した。
しかし、「子どもたちがはしゃいでいる姿を見ると、来年も出そう……と思います……まずは片付けが待ってますが」と決心した様子。「毎度気になるオーナメント自由形問題。（4枚目の写真参照）いや、いいの、飾りたいように飾れば。うん、芸術的だよ、この飾り方。でも……直したい!!」と長男が自由に飾り付けたツリーを紹介した。
ハッシュタグでは「#クリスマスツリー #飾る時間と心の余裕 #几帳面な母 #1ヶ月の我慢」と母としての葛藤をユーモアを交えつづっている。
この投稿には「お兄ちゃん大きくなりましたね 思い出深いクリスマスになりますように」「息子君背が伸びて高い所まで手が届く様になりましたね さりげなくお気に入りを飾っているのが可愛いなあ」などのコメントが寄せられている。
瀬奈は2012年末、10歳年下の俳優・ダンサーの千田真司（41）と結婚。特別養子縁組制度により18年2月に第1子男児、23年4月に第2子女児の母親となった。
