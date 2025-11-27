白洲迅の妻・竹内渉、生後7ヶ月長女と“顔出し”2ショット 年子兄妹ショットも披露「可愛すぎる親子さんん〜」「サイコーすぎます」 親子でディズニー満喫
俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。長男（1）、長女（0）と親子でディズニーランドを満喫する写真を公開した。
【写真】「可愛すぎる親子さんん〜」生後7ヶ月長女との“顔出し”2ショットを披露した竹内渉 ※兄妹ショットは5枚目
竹内は「去年はダッフィー（息子）だけでしたが今年はシェリーメイ（娘）も一緒に連れて行く事ができました」「去年はまだよくわかっていなくてリアクションが薄かった息子ですが今年はミニーちゃんに会えて、嬉しくて抱きつきに行っていました」と報告し、長女との“顔出し”2ショットや長女のソロショット、長男と長女が仲良く並んで座っているかわいらしい2ショットなどをアップ。
「クリスマスに彩られたパーク内も自分の子供たちも可愛すぎてこの日だけで何枚写真や動画撮ったんだろう また間隔あけずに行きたいです」と親子の幸せな時間を振り返った。
この投稿にファンからは「ふたりとも可愛すぎぃ」「可愛すぎる親子さんん〜」「いや、なんて可愛いんでしょう」「ねーねー可愛すぎるんだけどー 年子でしかこの可愛さは撮れないね」「一枚目サイコーすぎます」などのコメントが寄せられている。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男、今年4月に長女の出産を報告している。
