頭を“がぶっ”とされた子猫→想像以上のリアクションに「見事なやられ顔」
【画像を見る】叫び声が聞こえてきそう！子猫の表情が愛おしすぎる1枚
あまりにちょっかいをかける人には、愛情たっぷりのおしおきを！
X（旧Twitter）に投稿された、アメリカンショートヘアのアニちゃんと、ブリティッシュショートヘアのランちゃんのたわむれる姿が「愛情表現にしか見えない」「可愛すぎて何回も見ちゃう」と注目を集め、6.8万件を超える「いいね」が寄せられています。
話題になっているのは、Xユーザー・アニとラン（@ANItoRAN2222）さんの投稿です。
投稿には、子猫時代のランちゃんと、年上のアニちゃんがじゃれ合うような姿が映っていました。
アニちゃんがランちゃんの頭を“がぶっ”とくわえ、ランちゃんが「うわぁ〜やめて〜」と言っているような表情を浮かべています。
まるで猫がプロレスをしているような光景に、「まさに愛情表現」「かじられてても嫌そうに見えない」「臨場感すごい」といったコメントが寄せられました。
キリッとしたアニちゃんと、ちょっとタジタジなランちゃん。その対比がまたたまらない1枚です。
■アニちゃんが頭をかじるのはしつけの一環だった！？
飼い主のアニとランさんに、ポストについてお話を伺いました。
アニとランさん「家族にはバズったのを自慢して見せたら、みんな同じ反応で『この写真が〜！？』でした（笑）前にもアニランのニャンプロしてるときの写真がバズったことがあり、そちらの写真の方が良かったみたいです。今回はランが赤ちゃんの頃の写真なので、みんな『小さくて可愛かったね〜』って子猫時代のランを懐かしんでました（笑）」
ポストへの印象的なコメントを尋ねると「『まさに愛情表現』ってコメントがまさにその通りだと思って印象に残ってます（笑）アニがいろいろなことを教育してくれてたと思います！」と話してくれました。
アニとランさんによると、このときランちゃんはまだ子猫で、遊びたくて仕方がない時期だったそう。
アニとランさん「すぐアニにちょっかい出して、しつこくして怒られたときだと思います。赤ちゃんだからシッポをかじってみたり、寝ているところを踏んだりとやりたい放題な頃でしたね」
アニちゃんの“がぶっ”には、ちゃんと意味があったんですね。
アニとランさん「さすがにランが悲鳴に近い鳴き方するときは心配で止めに入ったりしましたが、怪我をしたことはないので、ちゃんとアニは手加減して教育していたんだと思います！今じゃアニがランにやられて鳴くことも多々ありますが（笑）」
■いまも続く“ニャンプロ”対決！
頭をかじられることは減ったものの、今でも朝晩に「ニャンプロ（猫のプロレス）」が開催されるといいます。
アニとランさん「今、ランがかじられるときはニャンプロをしてるときですね。朝晩と開催されるニャンプロは双方は真面目に戦ってますが、面白くて見てる方は笑ってしまいます。アニは寝技が得意で、ランは体重を利用した押し倒しが得意です（笑）いつの間にか、ランの方が重くなりましたね」
かじられたときのランちゃんのリアクションを尋ねると「ランはあまり鳴かないので、無表情で黙ってかじられてます（笑）もちろん、抵抗はするし、やり返しもします！かじられたら頭の毛が乱れてて、それがまた笑ってしまいます（笑）」とのこと。
ランちゃんがやりかえしているニャンプロの様子も投稿されていました。
ところで、ニャンプロが始まるきっかけはいったいなんなのでしょうか？
アニとランさん「だいたいはアニから仕掛けていくんですが、ランからのときもあります。早朝や夕方が多く、早朝は寝室のベッド周りでも走り回って開催され、ランに顔を踏み台にされたりと最悪な目覚めのときもあります（笑）1階から2階へと壮大な追いかけっこから始まり、捕まると取っ組み合いになります。理由はなんなんですかね？暇だからとか、走り回りたいとかじゃないかなぁ。すごい運動量だと思います（笑）」
■正反対の性格をしているアニちゃん・ランちゃん
飼い主さんとアニちゃん・ランちゃんとの出会いは違うタイミングだったそう。
アニとランさん「アニは1歳の頃に里親募集から引き取ってきた猫です。最初SNSを始めたときに、どこかで里親に出された方の目に留まれば良いなって思って載せたのが始まりでした。名前も譲って頂いた方が付けた名前をそのままにしています。アニ、元気に幸せに暮らしてますよ！ってわかれば安心して頂けるかなって思ってます」
アニとランさん「ランは娘が子猫の頃から育ててみたい！と言って、2ヶ月の頃にペットショップからお迎えしました。娘達の一目惚れでした！今はアニとラン、2匹で飼って良かったなって思っています！」
そんなアニちゃんとランちゃんは、正反対の性格をしているようです。アニちゃんは人間でいうと真面目なタイプ。一方のランちゃんは不思議ちゃんで、フォロワーさんからも“宇宙人”と呼ばれているのだとか。
アニとランさん「アニは猫らしい猫で、人間でいうと真面目なタイプ。飼い主に従順で朝早くても、夜遅くても誰かが出掛けるときは必ずお見送りしてくれます。アメリカンショートヘアなんで、運動大好き、遊ぶの大好きです！頭も良く、単語もけっこうわかってて賢いですね。遊びたいときはおもちゃを持参してきます。
ランは不思議ちゃんキャラで、何考えてるかわからない謎な猫です！温厚、穏やかです。名前を呼んでも向いたこともほぼほぼないです（笑）自分の名前をわかってるのかも謎です。寝るとグッスリ深く寝て、なかなか起きないですが起きてるときは誰かの足に纏わりついてスリスリしてます。お膝にもすぐ乗ってきて可愛いです」
■ランちゃんはアニちゃんへのドッキリが大好き
最近の様子やおもしろかったエピソードを伺いました。
アニとランさん「いつも笑ってしまうのが、ランの待ち伏せです。アニが2階に行くと、階段下の影になるところに隠れて、降りてきたアニを脅かせるんですが...悪知恵はあるみたいです（笑）待ち時間が長いと、目的を忘れるのか、待つのに飽きるのか、アニが降りてきてもただ座ってるだけになってて（笑）でも、アニはランに気付いてビクッとして、ウニャウニャ文句を言ってるんですが、ランはスルー。その光景にいつも笑ってしまいます。もちろん、アニがすぐ降りてきてランが飛びかかってドッキリ大成功のときもあるんですよ〜（笑）」
待ち伏せして驚かそうとする、いたずらっこのランちゃん。しっかり毎回驚くアニちゃんも可愛らしいですね。
■寝相が独特？！大胆に眠るランちゃん
ランちゃんは、顔をぺたんと床につけて寝る「ごめん寝」も得意。鼻ぺちゃだからこそできる“完全ごめん寝スタイル”は、一度見たら忘れられない可愛さです。
ごめん寝のほかにも、仰向け万歳スタイルで眠ったり、待ち疲れて床で眠ったり……。無防備に眠る姿からは、安心できる環境であることが伝わってきます。
アニちゃんとランちゃんの微笑ましい日常は、飼い主さんのXアカウント（@ANItoRAN2222）で見ることができます。ニャンプロの様子も、ぜひチェックしてみてくださいね。
文＝武川彩香