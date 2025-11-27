現在ロンジンワールドベストレースホースランキング1位の「世界最強馬」カランダガンが27日、東京競馬場芝コースで最終追いを行った。向正面では大きく先行する帯同馬ルノマドを目標に、従順に折り合って4コーナーへ。直線半ばでムチを抜くと、ギアはグンと上がった。決して体は大きくないが、静寂のスタンドに蹄音を響かせ、雄大な可動域の脚がうなる。6F81秒8〜1F12秒3（馬なり）。ゴールでは半馬身後ろだったが、1コーナーすぎには完全に抜き去っていた。

共同会見に臨んだグラファール師は「少し脚を伸ばす程度でしたが、とても満足しています。これ以上の満足はできないぐらい…。ビックリするぐらいに輸送もうまくいったし、馬体重も維持できている。状態はかなりいいです」と満足そうに答えた。

現在、サンクルー大賞→キングジョージ6世＆クイーンエリザベスS→英チャンピオンSと現在G13連勝。同師は「成熟しました。肉体も強くなったし、何よりメンタルが強くなった。レースでは落ち着いているし、一度加速するとそのスピードを維持できる。全てパーフェクト！よくぞここまで強くなったものだ」と最大級の賛辞で称える。

来日は6月サンクルー大賞を勝った時点で早々と決めていた。昨年ゴリアット（6着）に続く2年連続参戦の指揮官は「ゴリアットは難しい面があったが、この馬はいつもリラックスしている。とても扱いやすい。騎手（バルザローナ）もこの馬のことをよく知っているし、ジャパンCを勝つのは難しいことだと分かっているが、楽しみにしています」と胸を躍らせている。