朝晩の空気がどんどん冷たくなり、いよいよ冬の訪れを感じる今日この頃。寒い時期の料理で大活躍する野菜といえば大根です。今回は大根を使って手軽に作れる“おそうざいレシピ”を、兵庫県神戸市にある産直市場「ナナファーム須磨」の野菜ソムリエ神垣さんに教えてもらいました。

野菜ソムリエ・神垣さん。

●大根餅



＜材料＞大根300g（大根1/3本）、干し海老大さじ3、椎茸3個、白ネギ10cm程度、上新粉80〜100g、調味料（塩小さじ1／3・胡椒少々・中華ダシ小さじ1／2・酒大さじ1／2）、片栗粉大さじ2、ごま油小さじ1





干し海老としいたけの旨味がたっぷりで、“シャクシャクもちもち”の食感が楽しめる「大根餅」

【1】大根はスライサーなどで、なるべく細く千切りにする。椎茸は好みの大きさ（薄切り・みじんなど）にカット。【2】フライパンにごま油をひき、大根が透き通るまで炒める。【3】大根をボウルに移し、粗熱が取れてから干しえび・しいたけ・調味料・片栗粉・上新粉を加え混ぜ、手につくくらいの硬さに生地を仕上げる。【4】生地を丸く成形し、フライパンで表裏3分ずつ焼く。【5】中まで火が通ったらごま油をまわし入れ、焼き色を付けて完成。

●大根とこんにゃくのピリ辛



＜材料＞大根 10cm程度、板こんにゃく1枚、塩少々、かつお節、一味各適量、調味料（麺つゆ・みりん・砂糖各大さじ1）、ごま油適量



【1】大根は皮をむいて1cmのいちょう切りにする。

【2】こんにゃくは、スプーンでちぎって塩もみ。沸騰した湯で2分ほど湯がき、ザルにあげて水洗いする。

【3】フライパンにごま油をひき、大根とこんにゃくを炒める。

【4】大根が透き通ってきたら、調味料を加える。全体にからめたら、具材がかぶるくらいの水を加える。

【5】水分が飛ぶまで煮込む。

【6】仕上げに一味とかつおをふりかけて完成。

「大根とこんにゃくのピリ辛」。シンプルな素材の組み合わせに、一味のアクセントがきいている

同市場では、丹波地方や淡路島で採れた様々な種類の大根が並ぶそう。青々とした葉付きから特大のもの、生食に適した大根などもあるのだとか。店舗で購入する際は「献立に合わせて選ぶのがポイント」だと神垣さんは話していました。

大根の葉は、炒め物や汁物の具としても使える

ナナ・ファーム須磨の外観

■ナナ･ファーム須磨

兵庫県神戸市須磨区外浜町4-1-1

電話 078-733-7722

※店舗ごとに営業時間や定休日が異なるため、詳しくはナナ･ファーム須磨公式サイトを参照。