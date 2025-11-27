おかずにもツマミにも！ 野菜ソムリエが教える“大根レシピ”2種 「献立に合わせた大根選びがミソ」
朝晩の空気がどんどん冷たくなり、いよいよ冬の訪れを感じる今日この頃。寒い時期の料理で大活躍する野菜といえば大根です。今回は大根を使って手軽に作れる“おそうざいレシピ”を、兵庫県神戸市にある産直市場「ナナファーム須磨」の野菜ソムリエ神垣さんに教えてもらいました。
☆☆☆☆
●大根餅
＜材料＞大根300g（大根1/3本）、干し海老大さじ3、椎茸3個、白ネギ10cm程度、上新粉80〜100g、調味料（塩小さじ1／3・胡椒少々・中華ダシ小さじ1／2・酒大さじ1／2）、片栗粉大さじ2、ごま油小さじ1
【2】フライパンにごま油をひき、大根が透き通るまで炒める。
【3】大根をボウルに移し、粗熱が取れてから干しえび・しいたけ・調味料・片栗粉・上新粉を加え混ぜ、手につくくらいの硬さに生地を仕上げる。
【4】生地を丸く成形し、フライパンで表裏3分ずつ焼く。
【5】中まで火が通ったらごま油をまわし入れ、焼き色を付けて完成。
●大根とこんにゃくのピリ辛
＜材料＞大根 10cm程度、板こんにゃく1枚、塩少々、かつお節、一味各適量、調味料（麺つゆ・みりん・砂糖各大さじ1）、ごま油適量
【1】大根は皮をむいて1cmのいちょう切りにする。
【2】こんにゃくは、スプーンでちぎって塩もみ。沸騰した湯で2分ほど湯がき、ザルにあげて水洗いする。
【3】フライパンにごま油をひき、大根とこんにゃくを炒める。
【4】大根が透き通ってきたら、調味料を加える。全体にからめたら、具材がかぶるくらいの水を加える。
【5】水分が飛ぶまで煮込む。
【6】仕上げに一味とかつおをふりかけて完成。
☆☆☆☆
同市場では、丹波地方や淡路島で採れた様々な種類の大根が並ぶそう。青々とした葉付きから特大のもの、生食に適した大根などもあるのだとか。店舗で購入する際は「献立に合わせて選ぶのがポイント」だと神垣さんは話していました。
■ナナ･ファーム須磨
兵庫県神戸市須磨区外浜町4-1-1
電話 078-733-7722
※店舗ごとに営業時間や定休日が異なるため、詳しくはナナ･ファーム須磨公式サイトを参照。