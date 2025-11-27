高速性能を維持しつつ、燃費改善と乗り心地の向上まで

伊予鉄グループの石崎汽船（愛媛県松山市）はこのたび、国内初導入となる次世代型高速船「リニアジェット」を、2025年12月19日（金）より松山観光港〜呉・広島間に就航させると発表しました。

船名は、かつて松山観光港〜門司港間で活躍した高速船の名を受け継ぎ、「SeaMAX（シーマックス）」となります。

同船は現在、同航路で運行中の高速船「スーパージェット」の後継で、国内初導入となるドイツ製の最新推進器「リニアジェット」を採用したことにより、高速性能を維持しつつ、既存船に比べて騒音や振動が低減されるとともに約3割の燃料消費削減を実現しています。

サイズは既存船よりもやや小さくなります。全長はほぼ同じながら、全幅は既存船の9.8mから7.2mへ。船の大きさの目安となる総トン数も約189トンから約108トンに縮小し、旅客定員は156名から93名へ減少しています。

航海速力は、既存船がウォータージェット推進を採用で約32ノット（約59km/h）だったのに対し、新船は約27ノット（約50km/h）になります。

既存船のウォータージェット推進は簡単にいうと、海水を吸い込んで勢いよく吐き出し、高速で航行する方式ですが、新採用のリニアジェットは、基本的にはプロペラ推進です。プロペラに、水の流れを制御する「整流翼」を組み合わせることで、ウォータージェットのように水をまっすぐ排出し、高速航行と低燃費を実現しています。

なお、就航開始に先立ち、お披露目式が12月17日（水）13時より、松山観光港ターミナルで予定されています。