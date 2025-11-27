「え、お義母さんに貯金がない？」泥沼家族会議の行方と隠された「最後の秘密」とは
老後資金がない義母を巡る家族の修羅場。
なぜ、義母は黙っていたのか？――
独り身の義母に、まさかの貯金がないことが発覚！
「誰が責任を取るんだ！」「なんで黙ってたんだ！」夫の真（長男）と妻の朋美（ともみ）夫婦は、義兄妹と家族の金銭を巡るエゴが剥き出しになり、泥沼の家族会議に突入します。
そして、お義母さんの家で夫の兄弟と話し合いをすることになったのですがー…。
義妹と義弟が、長男である夫に義母のすべてを押し付けようとしてきたことで、言い争いに。結局、それぞれ月に2万ずつ義母に仕送りすることで話はまとまったのですが…。
朋美は初めてお義母さんの口から悲しい過去を聞くことになります。
なぜ、義母は頑なに貯金がないことを隠し続けたのでしょうか？ 老後のお金という現実的な問題から始まった物語は、最終的に「家族の愛」という最も根源的なテーマへと辿り着きます。
お金の問題、家族の確執、そして、朋美夫婦は義母の人生にどう向き合うのか？
読者の反響も大きかったこちらの作品、切なくて深い家族の物語を見届けてみませんか？
漫画「義母の老後資金がない」
(ウーマンエキサイト編集部)
