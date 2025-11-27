洗剤の詰め替え。ちょっとしたプチストレスをあのアイテムで簡単に


洗濯洗剤の詰め替えで、パックがやわらかくて持ちづらいと感じたことはありませんか？

地味にストレスな洗剤の詰め替え…


注いでいる途中でパックがくしゃっと崩れてしまい、洗剤ボトル の口からズレて こぼしてしまうことも…。そんなプチストレスを解消する裏技がSNSで話題に！

■洗剤の詰め替えがスムーズになるまさかの神ワザ！

用意するものはたった2つ！

使うのはクリアホルダー


・クリアホルダー（使い古しでOK）

・ハサミ

クリアホルダーにあることをするだけで劇的に洗剤の詰め替え作業がラクになるんです。

では早速手順をご紹介していきます。

カットする場所は、ホルダーの角


ほんの少しだけカット


1. クリアホルダーの角を斜めにカットする

オープンになっている側とは反対側の角を、斜めに少しだけ切り落とします。

この切込みが洗剤パックの「受け皿」になります。

カットしたクリアホルダーを洗剤に被せる！


2. 洗剤の詰め替えパックにクリアホルダーをかぶせる

切り込みを入れたクリアホルダーを、上から洗剤パックに覆うようにセットします。

パック全体がホルダーの中に収まるイメージです。

洗剤の注ぎ口をカットした部分に


3. 切込み部分に洗剤の注ぎ口を合わせる

クリアホルダーの切込みに、洗剤パックの注ぎ口がしっかりはまるように調整します。

合わない場合は、切り込みを少し広げてフィットさせましょう。

合わない場合はカットするサイズを調整して


※うまくフィットしない場合は、開口部のサイズを少し広げるなど、ここで形を整えておくと安心です。

注ぎ口を詰め替えパックの底を持つのがポイント！（※写真はイメージ）


4. 注ぎ口の根元とパックの底を持って注ぐ

クリアホルダーがパックの形を支えてくれるので、パックがくしゃっと潰れにくく、安定して持つことができます。

ボトルの入り口を狙いやすい！（※写真はイメージ）


5. ボトルの口を狙って注ぐだけ！

パックの形がキープされるため、

こぼれにくい

注ぎ口がブレない

最後まで液体が流れやすい

というメリットがあります。特に大容量パックで効果バツグン！

クリアホルダーのおかげでパックの形をしっかりキープ。こぼれにくく、洗剤ボトルの注ぎ口を狙いやすくなります！

液体がスムーズに流れるので、残り少なくなった洗剤もしっかり使いきれる点もメリットです。 特に大容量タイプの詰め替えパックは重さで形が崩れやすいので、この安定感が大きな助けになります。

ただし、注意する点がひとつ 。

注ぐ口がずれ落ちてしまうことがあるので、置くときは注意が必要


注ぎ終えて置く際、クリアホルダーがズレて詰め替え用洗剤が滑り落ちてしまう場合があります。 置くときは、クリアホルダーと詰め替え用洗剤 を一緒にしっかり持ったまま下ろすようにしてみてくださいね。

■クリアホルダーを被せるだけでこんなに楽ちん！

この裏技は、洗濯洗剤だけでなく、シャンプーやトリートメント、ボディーソープなどにも応用できます。たったひと手間で日常のプチストレスを解消できるのが嬉しいポイント！

身近なアイテムで手軽に実践でき、毎日の家事にもすぐ取り入れられる簡単な方法です。

ぜひ一度試してみてください。

文＝ryo

世話の焼ける夫と、好奇心旺盛な娘と暮らすママライター。家事や育児に奮闘する中で培った経験をもとに、「無理なく続けられる暮らしの工夫」や「毎日を快適にするライフハック」を紹介しています。日々忙しいママやパパが笑顔になれるヒントをお届けします！