¡Ö¹¥¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç1Ç¯¤Ç100¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢38ºÐÎø°¦½é¿´¼ÔÃË¤ÎÎø³èµÏ¿¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
38ºÐ¤Î¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Èà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò38Ç¯¡£¿¦¶È¤ÏÌ¡²è²È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÇùÁ³¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Æ±¶È¤ÎÍ§Ã£¤ËÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¡ªÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÎø³è¤ò»Ï¤á¤¿¥Ï¥ë¥Þ¥(@harumakimanga)¤µ¤ó¤Î¡Ö38ºÍÃË¤¬100¿Í¤ÈÎø³è¤·¤Æ1Ç¯¤Ç½éÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿ÏÃ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îø³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
38ºÐ¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¸òºÝ·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¡²è²ÈÃç´Ö¤Î¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·Îø³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤â¡¢ºÇ½é¤Î1¥«·î¤ÏÃ¯¤È¤â²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤æ¤ê¤µ¤ó¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎø°¦½é¿´¼Ô¤È¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ºî¼Ô¤Î¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆü¾ï¤Îµ¤¤Å¤¤äÌ¡²è²È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÎø³èÂÎ¸³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾È¤ì¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¡ÈÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¨¥¤¥ä¥Ã¡ª¤ÈÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Îø°¦½é¿´¼Ô¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏÂ¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½÷À¤È°ìÂÎ²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªÁê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ØÊ¹¤¯»ÑÀª¤Ç¤¤¤è¤¦¡Ù¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·ÏÃ¤¹¤Î¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö38ºÐ¤ÇÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ËÍ¤ÎÌÂÁö¤ä¥À¥á¥À¥á¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÅÛ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦Îø³è¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
1Ç¯´Ö¤Ç½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤È100¿Í¡ª¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø³èµÏ¿¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤Î¡Ö38ºÍÃË¤¬100¿Í¤ÈÎø³è¤·¤Æ1Ç¯¤Ç½éÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿ÏÃ¡×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ï¥ë¥Þ¥(@harumakimanga)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£