カルディが今週″全品10％オフ″に！コーヒー豆セールも同時開催　11/28以降の実施店舗は？

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。

今回は11月27日時点で発表されている、11月28日以降開催の「オープンセール」と「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

近隣店舗がオトクかも

「オープンセール」と「お客様感謝セール」は同様の割引が適用され、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。

セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。

【11月28日から12月2日】

・エキソアレ西神中央店（11月28日オープン）

【12月3日から7日】

・近鉄奈良店

・函館 蔦屋書店

・アリオ橋本店

・上野店

【12月4日から8日】

・MEGAドン・キホーテUNY 佐原東店

・あびこショッピングプラザ店

・イオンモール長久手店

・長崎浜町店

・西荻窪店

セール期間を利用して、お得に買い物を楽しんでみては？

（東京バーゲンマニア編集部）