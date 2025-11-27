カルディが今週″全品10％オフ″に！コーヒー豆セールも同時開催 11/28以降の実施店舗は？
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。
今回は11月27日時点で発表されている、11月28日以降開催の「オープンセール」と「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
近隣店舗がオトクかも
「オープンセール」と「お客様感謝セール」は同様の割引が適用され、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。
セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。
【11月28日から12月2日】
・エキソアレ西神中央店（11月28日オープン）
【12月3日から7日】
・近鉄奈良店
・函館 蔦屋書店
・アリオ橋本店
・上野店
【12月4日から8日】
・MEGAドン・キホーテUNY 佐原東店
・あびこショッピングプラザ店
・イオンモール長久手店
・長崎浜町店
・西荻窪店
セール期間を利用して、お得に買い物を楽しんでみては？
（東京バーゲンマニア編集部）