北海道民限定のお得なサービスが充実！初級者から上級者まで楽しめる「星野リゾート トマム スキー場」が12月1日より営業開始
北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、2025年12月1日(月)より初級者〜上級者まで楽しめる「星野リゾート トマム スキー場」の営業を開始する。
【画像】トマムdeアプレスキーの様子
今シーズンも、北海道民限定のコンテンツを多数用意。北海道民限定リフト券「トマとも」や、シーズン中、何度でもギアを借りられる「レンタルフリーパス」を販売。そして、5000円で6000円分利用できるお得な電子チケット「どうみんバリューチケット」も販売する。さらに、比較的暖かい3月は、初めてスキーをする北海道民の子ども限定レッスン「SKI SKI LESSON」を開催。シーズンを通して、子どもから大人までお得にウインターシーズンを楽しむことができる。
■「星野リゾート トマム スキー場」とは
北海道パウダーベルト(※1)に位置する「星野リゾート トマム スキー場」は、「タワーマウンテン」と「トマムマウンテン」の2つの山をまたぎ、ゴンドラ1基とリフト5基、29コースを有する。あらゆるスキーヤー、スノーボーダーの滑りたい気持ちに応え、初心者コースから上級者コースをそろえた、子どもから大人まで楽しめるスキー場。氷点下10度を下回る日も多く、極上のパウダースノーを楽しむ人々でにぎわう。
※1：北海道の中央に位置し、世界でも有数のパウダースノーを楽しめる、トマム、富良野、カムイ、黒岳などのスキーエリアの総称
■【TOPIC1】2025年も販売！北海道民限定のお得なリフト券「トマとも」
「トマとも」は初回5000円、2回目以降はWebチャージすると、通常の半額の4000円で一日中楽しめる北海道民限定のリフト券。トマともでトマム スキー場を利用すると、利用回数によって異なるプレゼントがもらえる。
例えば、5回目では「Cafe ＆ Hamburger つきの」のソフトクリーム、14回目では森のレストラン「ニニヌプリ」のペア夕食券など利用回数に合わせてプレゼント。お得なリフト券と利用回数ごとの特典で、シーズンを通して友人や家族、ひとりでも、訪れるたびに新しい発見や楽しみが待っている。
販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年4月5日(日)
販売場所：星野リゾート トマム スキー場のチケット＆インフォメーション
料金：初回窓口5000円、2回目以降Webチャージに限り4000円
※購入の際は、北海道民であることを証明できるものを提示
■【TOPIC2】手ぶらでOK！北海道民限定で「レンタルフリーパス」販売
スキー3点セット(板・ブーツ・ストック)またはスノーボード2点セット(板・ブーツ)を、シーズン中いつでもレンタルできるパスを販売。3回以上利用すると通常より手ごろな価格で利用でき、道具を持ち運ぶ必要がないため、手ぶらで気軽に来場できる。また、メンテナンスされたギアを常に利用できるので、快適で安心。さらにシーズン中に一度だけ、スキーからスノーボード、またはその逆へと切り替えることも可能で、新しい楽しみ方を気軽に試せる。
販売期間：2025年9月20日〜2026年4月5日(日)
レンタル期間：2025年12月1日(月)〜2026年4月5日(日)
料金：中学生以上1万5000円、小学生以下1万円
時間：各レンタルショップの営業時間に準ずる
パス引き渡し場所：リゾートセンター レンタルショップ
貸出場所：リゾートセンター レンタルショップ、トマム ザ・タワー レンタルショップ
※利用時は、都度返却
※シーズン中、1回だけスキーの方はスノーボード、スノーボードの方はスキーに変更可能
■【TOPIC3】日帰りもOK！1000円お得に使える！北海道民限定「どうみんバリューチケット」が冬季も登場
「どうみんバリューチケット」の対象の店舗は約30店舗で、5000円分購入すると6000円分利用できるお得な電子チケット。日帰り利用でも購入可能で、家族や友人と一緒にシェアして、ランチやプールなど、滞在中のさまざまな場面で利用できる。例えば、スキーインスキーアウトができるホタルストリートで昼食やショップでの買い物などをお得に楽しめる。
■【TOPIC4】スキーが好きになるレッスン「SKI SKI LESSON」を3月に開催
初めてスキーをする4歳〜8歳の北海道民の子どもを対象に、初めてのスキーが最高の思い出になることを目指し、寒さが苦手な子どももチャレンジできるように比較的暖かい3月に開催。料金にはレッスンやレンタルウェアのほか、ご褒美のソフトクリームも含まれており、レッスン後に子どもたちに「またスキーしたい」と思ってもらい、スキーを好きになるきっかけを提供する。
期間：2026年3月2日(月)〜15日(日)
料金：3500円
■スキー場コンテンツの参考情報
■トマムの新しいゲレンデ食「ライダーズバーガー」
スキー・スノーボードのあとに手でつかんで気軽に食べられる商品をライダーに届けたいという思いから「ライダーズバーガー」を開発。ひと口で全食材を味わえるように、厚みがありながらも、食べやすい大きさを追求。香ばしく焼き上げ、スモーキーな香りをまとった牛肉100％のパティとシンプルなトマトレリッシュ、アイオリソースをバンズで挟んだ。シンプルで軽やかな食後感が魅力。
料金：1900円
場所：Cafe ＆ Hamburger つきの
■滑走後の余韻に浸る「トマムdeアプレスキー」
2025年12月26日(金)〜2026年4月4日(土)まで、スキー後の時間を楽しむ新イベントとして開催。このイベントは、ゲレンデ中腹の「ホタルストリート」にあるCafe ＆ Hamburger つきので行われ、ライトアップされた空間で音楽とともに酒やオリジナルメニューを楽しめる。本物のリフトをリメイクしたペアリフトチェアも登場し、滑走後もスキー場の余韻に浸れる空間となっている。
■「星野リゾート トマム スキー場」概要
期間：2025年12月1日(月)〜2026年4月5日(日)
料金：【1日券】大人8000円、子ども(7歳〜11歳)6000円、シニア(60歳以上)7500円
時間：8時45分〜18時、16時以降の運行は2025年12月26日(金)〜2026年3月31日(火)の期間のみ
場所：星野リゾート トマム
対象：宿泊者・日帰り
※積雪、天候状況により、内容、実施場所、営業期間・時間が変更になる場合あり。詳しくは公式サイトで確認を
■「星野リゾート トマム」について
北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾート。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つのホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめる。リゾナーレトマムは、全室広さ100平方メートルを超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせる。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾート。
所在地：北海道勇払郡占冠村字中トマム
電話：0167-58-1111(代表電話)
客室数：735室(トマム ザタワー535室、リゾナーレトマム200室)
時間：チェックイン15時〜／チェックアウト11時
料金：トマム ザ・タワー1泊1万2200円〜、リゾナーレトマム1泊2万5400円〜(いずれも2人1室利用時1人あたり、税サービス料込、朝食付)
アクセス：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分(乗り換えありトマム駅より無料送迎バスあり予約不要)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
