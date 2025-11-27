香りで血圧ケア！専門家おすすめのアロマ6選【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

血圧に働きかけるアロマ

ラベンダー

古代ローマで入浴や消毒に使われていたことから「洗う」というラテン語、lavare（ラヴァーレ）に由来。脳疲労のときに好まれやすいので、一日の終わりに香りを嗅ぐことで頭の疲れを洗い流そう。

主成分：酢酸リナリル

効果：自律神経の安定。鎮静効果。脳疲労をとる。

作用：脳内ホルモン・セロトニンの分泌を促進することで、血圧を安定させる。

サイプレス

ゴッホの名画「糸杉」で有名なサイプレス。ヒノキに似たウッディーな香りで、森林浴をしているような清涼感のある気分が味わえる。体の疲労が強いときに好む人が多い。

主成分：α-ピネン

効果：リラックス効果。血管拡張作用による血圧降下。

作用：副交感神経を刺激してリラックスさせ、血管を拡張させて血圧を落ち着かせる。

ベルガモット

イタリア原産の柑橘類。苦味があるため食用には使われず、アロマのほかオーデコロンや化粧品の香りづけに使用。紅茶のアールグレイは、ベルガモットの香りをつけたもの。

主成分：リモネン

効果：ストレスを和らげ、自律神経を安定。

作用：腎臓機能を元気にする作用があるため、血圧を正常にコントロールしてくれる。

その他のオススメアロマ

イランイラン 「花の中の花」を意味する熱帯地方原産の樹木の香り。神経の興奮を抑え、血圧を下げる効果が期待できる。 ブチグレン ビターオレンジの枝葉を蒸留した甘酸っぱくてウッディな香り。交感神経を抑制し、セロトニンの分泌を促すことで血圧を安定させる。 マンダリン インド原産の常緑低木。柑橘系の精油の中でも、特に甘く柔らかい香りが交感神経を鎮静させ、血圧を穏やかにする。

【出典】『薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる』著：加藤雅俊

