セブンの″1個買うと1個無料″が拡大！コアラのマーチ・きのこの山・たけのこの里が追加【11/27速報】

セブン-イレブン各店では、2025年11月27日から12月3日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

11月25日から始まったキャンペーンはこちらから。

「きのこの山」「たけのこの里」は4種から選べる

1つめの対象商品は、ロッテ「コアラのマーチ」の「チョコレート」と「いちご」。

どちらか1個を購入すると、「コアラのマーチ 全粒粉in旨ビス」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「きのこの山 ポケットパック」「たけのこの里 ポケットパック」です。

どちらか1個を購入すると、「きのこの山 ポケットパック」「たけのこの里 ポケットパック」「きのこの山 宇治抹茶 ポケットパック」「たけのこの里 西尾抹茶 ポケットパック」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも12月4日から17日まで。

小腹を満たすお菓子をお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ