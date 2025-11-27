1児の母・梨花、14歳長男と7年ぶりにパリへ 7年ごとの“特別な旅”にファン共感「次は大人同士の旅ですね」
モデルでタレントの梨花（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。長男（14）とパリにいることを報告し、優雅な空気感が漂う写真を公開した。
【写真】「7年ぶりに息子と」梨花が撮影したパリの夜景とくつろぐ長男の後ろ姿
梨花は「7年ぶりに息子とパリに来ています その時も息子が一緒でした 正確には、14年前パリを訪れた時、彼はお腹の中にいたから7年ごとに3回訪れていることなる これらは偶然ですが、次は7年後にしようかと少し意識しちゃう笑」と、7年ごとにパリを訪れていることについて、感慨深くつづっている。
投稿には、ベッドでくつろぐ長男と思われる後ろ姿が写っており、ふんわりとした白い寝具に包まれた室内からは、ガラス越しに広がるパリの夜景が見える。街灯や建物の光が窓辺を彩り、日本とは異なる洗練された空気感が漂っていた。
コメント欄には「7年後→21歳 次は大人同士の旅ですね」「それは 意識しちゃいますね」「前回は買い付けか撮影に同行されてたような…もうあれから7年なのですね！素敵なPARISをお過ごしください」「わあ 時間はあっという間ですね ほんとに尊い時間」などと、さらに7年後について期待の声が集まっている。
梨花は1993年より『JJ』『CanCam』などのファッション雑誌でモデルとして活躍。2011年11月に長男を出産したことをきっかけに、15年に米ハワイに移住。24年9月にカリフォルニアに引っ越したことを報告していた。
