¡È¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥°¥é¥É¥ë¡É¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È¡¢I¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡Ö¤È¤³¤È¤óÌ¥¤»¤Þ¤¹!!¡×¡¡30ºÐ¤Ç¸Â³¦ÆÍÇË¤Ø
¡¡¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ½µ5Æü¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È¤¬¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸ ¥¹¥Ú¥ë¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ù¤ò28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ò12ºî¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¡È¸½Ìò´Ç¸î»Õ¡É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿¿ÅÄ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¶È³¦¤Ç¤âµ©Í¤ÊËÜÊª¤ÎÆóÅáÎ®¤À¡£30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡É¤ò¸«¤»¤ë¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤··Ï¤Î½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢I¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤¬À¸¤ß½Ð¤¹°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡£Çò°á¤¬»÷¹ç¤¦À¶Á¿¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÆÃµ»¤Î¥´¥ë¥Õ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤ä¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ä¥Ù¥Ã¥É¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬¡Ö¤È¤³¤È¤óÌ¥¤»¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤¬Á´ÊÔ¤Ë¤Ë¤¸¤à¹½À®¤À¡£½À¤é¤«¤¤¥Ð¥¹¥È¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ï¢Â³¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎDVD¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î½Ö´Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ°ìÇÕ¡ÈÆÝ¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤Û¤í¿ì¤¤¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀÖ¤é¤ó¤ÀËË¤ÈÇò¤¤È©¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¼ê¤Ö¤é¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ó¥Ç¡¼¥¸°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÈµÓÀþÈþ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢I¥«¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤´¤È¤Ë»ëÀþ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¹½À®¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë´°À®·Á¤È¸Æ¤Ù¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¥¹¥Ú¥ë¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ï¡ÈÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡É¡ÈËâË¡¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¿¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¡Á¤ì¡×¤È¼«¿È¤Ç¡ÈËâË¡¡É¤ò¹þ¤á¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¸«¤ë¼Ô¤ò°ú¤´ó¤»¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡£¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤¿½é¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¿·¤¿¤ÊÁØ¤Ë¤âÆÏ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢»ä¡¦¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÉñÂæ¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê²Æì¡ª¡ª½é¤ÎDVD¤â²Æì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤â¤³¤³¤Ç»£¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤·¤«¤â¡¢²Æì¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î»ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï°ÊÁ°¡¢½µ´©»ï¤ÎÉ½»æ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÌîß·ÏË¿¤µ¤ó¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤ò»£¤Ã¤¿¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡£»£±ÆÃæ¤Î¾Ð´é¤ä¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¡¢²Æì¤Î¶õµ¤´¶¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊõÊª¡£¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¡ÈÌ¥¤»¤¿¡É¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿¿ÅÄ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
