将棋の伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と青嶋未来七段（30）が11月27日、東京・渋谷区の将棋会館で第84期順位戦B級1組9回戦の対局を午前10時から開始した。

【映像】伊藤二冠VS青嶋七段 対局開始時の表情

「鬼の住処」とも呼ばれるB級1組には、全13名の棋士が参戦。伊藤二冠は今期から初参戦しているものの、8回戦を終えて7勝1敗と首位を走っている。前期に続く“一期抜け”を目指し、注目の一戦を制することができるか。対する青嶋七段も今期がB級1組初参戦。これまでに3勝5敗の成績で、本局を迎えている。

両者の対戦成績は過去1局で、伊藤二冠が勝利している。2024年3月の叡王戦本戦以来の対戦となった本局は、後手ダイレクト向かい飛車の出だしとなった。オールラウンドプレーヤーの青嶋七段の用意した作戦に、研究家としても知られる伊藤二冠はどのような対応を見せるのか。今後の展開に期待が高まっている。

持ち時間は各6時間。本局の先手番は伊藤二冠。

【昼食の注文】

伊藤匠二冠 チキンとキノコのレモンクリームカレー、たまご

青嶋未来七段 和風豚焼肉

【昼食休憩時の残り持ち時間】

伊藤匠二冠 4時間42分（消費1時間18分）

青嶋未来七段 5時間20分（消費40分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）