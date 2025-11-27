濱家チームで食事をしていたちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎が先輩芸人に噛みつき、壮絶な仲間割れが発生した。

【映像】若手芸人がガチギレした賞レース優勝芸人

2025年11月26日（水）に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』は、山内健司、濱家隆一（かまいたち）がMCを務め、名物企画「3人でちょうど5kg太るねん！」が開催された。今回は、肉汁餃子や寿司・焼肉の食べ放題で爆食し、2時間で3人の合計体重をプラス5kgに近づけることを目指した企画だ。ゲストとして水田信二、ザブングル加藤、溜口佑太朗（ラブレターズ）、日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）らが参加した。

1回戦の餃子店で爆食を続ける濱家チーム。大崎の食べ方に溜口が文句をつけると、大崎は不機嫌そうに返した。すると溜口は「なんでそんなちょっとキレてるの？なんで食ってないやつがキレんだよ」と反論、さらに「賞レースも獲ってないのに」と大崎を挑発した。

すると大崎は「獲っただけじゃないですか。獲ってからの動きの悪さすごいっすよ」と賞レース優勝経験のある溜口に対しキレ返し。このやり取りに、濱家は思わず「こいつ最低やな。ほんまに」と大崎にツッコミを入れた。だが大崎は攻撃の手を緩めず、「こんなに獲っただけの人っているのかなと思うもん」と続けると、濱家は「お前、溜口痩せるぞ！この企画中に」と、言われ放題の溜口を思いやるも、大崎はさらに「絡んだ時に絡んだ時の期待値がないんです」とさらなる攻撃。溜口は「慣れてないから」と反論するも、大崎は濱家と比較し「やっぱここ（濱家）はありますよ。MCだからじゃないんですよ。やっぱ濱家さんの力です。絡んだ時の期待値が見えるんです。いろんなものの」と力説。そして溜口に対して「喋っててもう何も生まれないだろうなと思うけども、兄さんが喋るから俺は喋り返すよ。どうにかしてよ！ちょっとは」と訴えた。

追い詰められた溜口は「濱家さん、もう俺、ぶっ殺していいですか？こいつ！」と怒りを爆発。濱家は「あかんあかん」と溜口を制し、大崎に対して「ええがけんにせえ、お前。的を射すぎている」と説教。すると溜口が「的を射すぎている？」と聞き返し爆笑に包まれた。