»³Íü¸©¡¦¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¡¢Àã¤¬µ±¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¡Ö¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥¿¥¦¥ó¡×½é³«ºÅ - ¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤âÅÐ¾ì
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¡×(»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô)¤Ï2026Ç¯1·î27Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥¿¥¦¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
È¬¥ö³Ù¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤ëÀã¤¬ÂÀÍÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æßê¤á¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿³¹
»³Íü¸©¤Ç¤Ï1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢È¬¥ö³Ù¤«¤éÎä¤¿¤¯´¥Áç¤·¤¿¡ÖÈ¬¥ö³Ù¤ª¤í¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÌÉ÷¤¬¿á¤¯¡£È¬¥ö³Ù¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÌÅÎ»Ô¤Ç¤Ï¡¢È¬¥ö³Ù¤ª¤í¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àã¤¬ÃÏ¾å¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸½¾Ý¤ò¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤òË¬¤ì¤¿Êý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢È¬¥ö³Ù¤ÎÅß¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³«ºÅÆü»þ¤Ï2026Ç¯1·î27Æü¡Á3·î6Æü¡¢10:00¡Á19:00¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÈ¬¥ö³Ù¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤ëÀã¤¬µ±¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê³¹
¥Ô¡¼¥Þ¥óÄÌ¤ê¤Ï¡¢È¬¥ö³Ù¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤ëÀã¤¬ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æßê¤á¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿Áõ¾þ¤Çµ±¤¯¡£¾åÉô¤ËÄß¤ë¤·¤¿Ä¹¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ÎÁõ¾þ¤Ï¡¢Àã¤¬ÃÏ¾å¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ëµ°À×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¤¢¤¿¤ë¤È¡¢ËÜÊª¤ÎÀã¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥é¥¥é¤È¸÷¤ë¡£Í¼Êë¤ì»þ¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥È¤ÇÁõ¾þ¤¬¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³¹¤ÎÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ûÀã¤Îµ°À×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤È¥É¥ê¥ó¥¯
Àã¤Îµ°À×¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¡×(2,000±ß)¤È¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×(600±ß)
¥Ô¡¼¥Þ¥óÄÌ¤ê¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢Àã¤Îµ°À×¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¡×(2,000±ß)¤È¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×(600±ß)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥·¥¹¥à¡¼¥¹¤äÍÎ¥Ê¥·¤Î¥Þ¥ê¥Í¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÅº¤¨¡¢Àã¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ëµ°À×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢Àã¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÀã¤È¸÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·Ê¿§¤¬ÃëÌë¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯
Ìë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯
¥Ô¡¼¥Þ¥óÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÅß¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÆüÃæ¤Ï¾åÉô¤ÎÁõ¾þ¤¬ÂÀÍÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿¼Í¤·¡¢¥ê¥ó¥¯¤òµ±¤«¤»¤ë¡£Í¼Êë¤ì¤«¤é¤Ï¡¢È¬¥ö³Ù¤ª¤í¤·¤¬¿á¤¡¢»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Éñ¤¤¤ª¤ê¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥ê¥ó¥¯¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃëÌë¤Ç°Û¤Ê¤ë·Ê¿§¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£½ÉÇñ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¡¢Æüµ¢¤ê¤Ï2,000±ß(30Ê¬/1Ì¾)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
