ボディビル日本一に輝いた“イケメン男子高校生”が、家族で住む自宅を紹介、両親が離婚していることを明かした。

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

いおうといえば、8人兄弟の大家族、いおうは三男だ。特技はご飯を作ることで、弟と妹の朝ごはん＆お弁当を作っている。

今回はそんないおうの暮らしぶりに密着。自宅は宮崎県で早朝からトレーニングに励むいおうと兄弟たちは、浜辺で上半身トレーニングを行った後、最後は家族全員で瞑想し朝トレは終了。そして家に帰ると、日課の氷風呂に入るという。

いおうの自宅は広々としており、大家族でも家族がゆっくりできるようにと父・寛之さんが建てたそうだ。現在この家に5人住んでいるといい、父と次女、いおうと弟、妹が暮らしているという。

2021年に撮影された10人で映る家族写真が飾ってあったが、いおうは「3年前くらいに両親が離婚しちゃって、今はお母さんはいないんです」と明かしつつ、「父が男でひとつで育ててくれました」と感謝していた。