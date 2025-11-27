“おひなさま”ことひなが念願だったという“胸キュンドラマ”を監督として制作。自身も主演を務めたが、完成作のクオリティの高さに「スゴいな！」の声が上がった。

【映像】おひさまが選んだ顔が良さげな2人（完成した映像も）

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、話題沸騰中の“おひなさま”こと、ひな（長浜広奈）の妄想を恋愛ドラマとして映像化する企画が行われた。

愛くるしいワードセンスと独特の世界観を持つひな。そんなひなの夢は“恋愛ドラマの監督を務める”ことだ。ひなは番組スタッフに対し「自分の考えている理想の恋愛ドラマを作ってみたかったんです」とプレゼンした。

描くのは幼馴染の3人が織りなす切ない三角関係の胸キュンストーリー。打ち合わせを始めたのは撮影の3週間前だ。ひなは脚本をスタッフに渡した。学園モノのストーリーで、ひなは「ヒロイン失格」「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」に憧れがあるという。4分の脚本を書くのに2週間を費やし、完成作を前にひなは「キュンキュンできる台本ができた」と胸を張った。

迎えた撮影当日。ひなは「うまく男たちを回せるか心配です」とスタッフに対し語った。そんな中、キャストとして登場したのはいおう、はると。何も知らない2人に、ひなが監督を務めることを伝えると、「ええ!?」「まじ？」と驚いていた。そしてひなは主役も張るという。また、いおうとはるとを抜擢した理由について、ひなは「『今日好き』の中で顔が良さげな2人だから」と説明していた。

撮影が開始されると、はるとは子役時代から演技経験があり、監督の指示に柔軟に対応。いおうも初めての恋愛ドラマ撮影に苦戦したが、ひなのイメージに合うように必死に食らいついた。

そしてひなも良い表情を演技で作っていた。番組MCのNONSTYLE井上裕介が「良い顔するね」と伝えると、ひなは「結構、演技上手いんですよね」と明るく自画自賛していた。

出来上がった作品のタイトルは「両手に男」。タイトルを聞いて、井上は爆笑。一方で井上は出来上がった作品のクオリティの高さに「スゴいな！」と驚いていた。さらに第二作目も作られているという。ひなは「（いおうとはるとが）上手くひなのことをキュンキュンさせてくれて幸せでした！」と語った。