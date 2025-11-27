テクニカルポイント ドル円 １０日線近くでの推移
157.75 エンベロープ1%上限（10日間）
157.60 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.18 10日移動平均
156.16 一目均衡表・転換線
156.14 現値
155.05 21日移動平均
154.72 一目均衡表・基準線
154.62 エンベロープ1%下限（10日間）
152.51 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.51 一目均衡表・雲（上限）
150.04 100日移動平均
149.38 一目均衡表・雲（下限）
147.95 200日移動平均
１０日線近傍での推移。直近やや上下も現状中立水準に近い
157.60 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.18 10日移動平均
156.16 一目均衡表・転換線
156.14 現値
155.05 21日移動平均
154.72 一目均衡表・基準線
154.62 エンベロープ1%下限（10日間）
152.51 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.51 一目均衡表・雲（上限）
150.04 100日移動平均
149.38 一目均衡表・雲（下限）
147.95 200日移動平均
１０日線近傍での推移。直近やや上下も現状中立水準に近い