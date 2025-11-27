157.75　エンベロープ1%上限（10日間）
157.60　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.18　10日移動平均
156.16　一目均衡表・転換線
156.14　現値
155.05　21日移動平均
154.72　一目均衡表・基準線
154.62　エンベロープ1%下限（10日間）
152.51　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.51　一目均衡表・雲（上限）
150.04　100日移動平均
149.38　一目均衡表・雲（下限）
147.95　200日移動平均

１０日線近傍での推移。直近やや上下も現状中立水準に近い